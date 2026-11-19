Coches y Motos 19 NOV 2026 - 17:51h.

La marca alemana sigue apostando por modelos más allá de los SUV

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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BMW ha desarrollado numerosas berlinas deportivas a lo largo de su historia, pero el Serie 4 Gran Coupé representa una interpretación especialmente interesante de esta filosofía. El modelo alemán combina una carrocería de cinco puertas con una silueta de inspiración cupé, un frontal de diseño atrevido y una gama mecánica que busca ofrecer un equilibrio entre prestaciones y comodidad. Su planteamiento permite disfrutar de una imagen más deportiva que la de una berlina convencional sin renunciar completamente a la funcionalidad familiar.

El Serie 4 Gran Coupé también destaca por una estética que ha generado opiniones diferentes desde su presentación. Su parrilla delantera de grandes dimensiones rompe con el diseño tradicional de numerosos BMW, mientras la línea de techo descendente y las superficies laterales transmiten una imagen dinámica. Frente al Serie 3 Berlina, ofrece una interpretación más estilizada, aunque ambos comparten numerosos elementos técnicos y una filosofía de conducción orientada al conductor.

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Una silueta deportiva con cinco puertas

El BMW Serie 4 Gran Coupé mide aproximadamente 4,78 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora la característica parrilla de doble riñón en disposición vertical, acompañada por unos faros estilizados y diferentes entradas de aire. Esta configuración constituye uno de los elementos más reconocibles del modelo y contribuye a transmitir una imagen agresiva, especialmente en las versiones equipadas con el paquete deportivo M.

De perfil destacan un capó alargado, una línea de techo descendente y unas puertas sin marco que refuerzan su estética de cupé. La trasera incorpora unos pilotos horizontales, un portón de grandes dimensiones y diferentes elementos decorativos que varían según el acabado. El resultado es una carrocería que busca combinar la elegancia de una berlina con unas proporciones deportivas, aunque su diseño resulta más atrevido que el de otros modelos de la marca.

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El habitáculo ofrece cinco plazas y un maletero de aproximadamente 470 litros, una cifra suficiente para numerosos desplazamientos familiares. El portón trasero facilita el acceso al equipaje y representa una ventaja práctica frente a las berlinas tradicionales con tapa de maletero independiente. Sin embargo, la línea de techo descendente condiciona ligeramente el espacio disponible para la cabeza en las plazas posteriores, especialmente para los ocupantes de mayor estatura.

Un interior tecnológico orientado al conductor

El salpicadero incorpora el BMW Curved Display, que combina una instrumentación digital de 12,3 pulgadas con una pantalla multimedia central de 14,9 pulgadas. El sistema permite gestionar numerosas funciones de navegación, conectividad y configuración del vehículo, mientras el volante y la consola central mantienen diferentes controles físicos. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos deportivos, tapicerías de cuero y numerosos elementos de confort.

BMW también ofrece diferentes asistentes de conducción, sistemas de aparcamiento y funciones de conectividad avanzadas. La posición de conducción relativamente baja y la orientación del salpicadero contribuyen a transmitir una sensación deportiva, aunque el Serie 4 Gran Coupé mantiene una configuración adecuada para realizar viajes largos. Su aislamiento acústico y la puesta a punto de la suspensión buscan ofrecer un equilibrio entre comodidad y precisión.

Motores de gasolina y diésel con hasta seis cilindros

La gama del BMW Serie 4 Gran Coupé incluye diferentes motores de gasolina y diésel, con versiones de cuatro y seis cilindros. Entre ellas aparecen configuraciones como el 420i de 184 CV y el 420d de 190 CV, además de alternativas de mayor potencia. Algunas mecánicas incorporan tecnología de hibridación ligera de 48 voltios, que permite mejorar la eficiencia y obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Por encima destaca el M440i xDrive, que utiliza un motor de gasolina de seis cilindros en línea y desarrolla 374 CV en las especificaciones europeas recientes. Esta versión incorpora tracción total y una puesta a punto orientada a ofrecer prestaciones elevadas, aunque mantiene una utilización relativamente cómoda durante los desplazamientos cotidianos. La disponibilidad de cada motorización puede variar según el mercado y las actualizaciones comerciales.

El Audi A5 Sportback y el Mercedes CLA representan algunas de sus alternativas más cercanas por filosofía, aunque presentan diferencias importantes de tamaño y posicionamiento. El BMW responde con una carrocería especialmente reconocible, una gama mecánica amplia y un comportamiento dinámico que constituye una de las señas de identidad de la marca. Para quienes buscan una berlina deportiva sin renunciar a la funcionalidad de cinco puertas, el Serie 4 Gran Coupé continúa siendo una opción interesante.