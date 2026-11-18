Coches y Motos 18 NOV 2026 - 19:59h.

Nuestras estimaciones la sitúan por una cantidad que estaría rondando los 12.000 euros

Triumph tiene la que, para una amplia mayoría, es la mejor moto para las grandes rutas

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A la hora de analizar las mejores opciones que existen en el segmento de las trail, se menciona muy rápida a la Triumph Tiger 1200, pero hay otros modelos que pasan desapercibidos para la gente, y que no tienen nada que envidiar. Y un caso muy claro es el de la Benda Capra 700, que es capaz de eclipsar a las demás gracias a su diseño neo retro, con una estética y unas prestaciones magníficas, que la diferencian claramente de todas las demás.

Es una moto con estilo inconfundible, pues la firma asiática sabe cómo fabricar motos diferentes, con un faro delantero que es el encargado de dotar de personalidad a todo el conjunto. Su apariencia es claramente off road, con un peso total de 220 kilos, mientras que el depósito de combustible tiene una capacidad de 18 litros. Y en su interior se oculta un propulsor de dos cilindros en V, de 691 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 68 Nm a 6.500 rpm.

La gestión electrónica se hace a través de un acelerador electrónico, con varios modos de conducción seleccionables, y cuenta de serie con elementos como el embrague anti-rebote, el ABS o el control de tracción. Las suspensiones son regulables en compresión y rebote, y la frenada corre a cargo de Brembo. Por otro lado, en la instrumentación se puede encontrar una pantalla TFT con toma USB-C, y la iluminación es completamente hecha de LED.

La Benda Capra 700 no tiene un precio confirmado

En Benda no han querido hacer público el precio de esta Capra 700, que salió a la venta hace muy poco tiempo en Europa. Pero nuestras estimaciones la sitúan por una cantidad que estaría rondando los 12.000 euros, aproximadamente.