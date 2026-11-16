Coches y Motos 16 NOV 2026 - 14:07h.

Hasta 920 CV de potencia y el 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos

Lamborghini Diablo: 35 años del superdeportivo que marcó una era

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Hay coches que llaman la atención al pasar. El Lamborghini Temerario parece buscarlo incluso detenido. Su carrocería baja y ancha combina aristas marcadas con superficies tensas. La marca plantea un superdeportivo de nueva generación, pero mantiene esa presencia teatral que hace que cualquiera gire la cabeza en la calle.

El frontal destaca por sus luces diurnas hexagonales, una firma luminosa poco habitual. Los faros quedan integrados en una mirada afilada y las entradas de aire ocupan buena parte del paragolpes. Cada abertura parece tener una función. El resultado transmite agresividad sin recurrir a formas recargadas por todas partes.

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El Lamborghini Temerario es un espectáculo

En los laterales, las tomas de aire ayudan a alimentar la refrigeración y dibujan una silueta muy bien acabada. El techo desciende hacia una zaga compacta. Allí, el motor queda a la vista, como una pieza más del espectáculo. Lamborghini convierte elementos técnicos en parte del diseño exterior. Las superficies recogen la luz.

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La parte trasera también tiene trabajo que hacer. El alerón funcional contribuye a la eficiencia aerodinámica y el difusor remata una zona llena de cortes y canales. La marca incorpora además generadores de vórtices y soluciones para refrigerar los frenos. No todo es pose: el aire guía decisiones concretas. Reduce la resistencia.

920 CV y velocidad máxima de vértigo

Bajo esa carrocería trabaja un V8 biturbo de 4,0 litros, acompañado por tres motores eléctricos. El motor desplaza 3.995,2 centímetros cúbicos. El conjunto desarrolla 920 CV. Lamborghini anuncia una aceleración de cero a cien en 2,7 segundos y una velocidad máxima de 343 km/h. Son cifras de superdeportivo, aunque el diseño ya lo adelantaba.

El Temerario forma parte de la familia HPEV de Lamborghini. La marca también destaca su estructura Spaceframe y el sistema LDVI 2.0, encargado de gestionar la dinámica del coche. En el habitáculo, la tecnología suma pantallas y opciones de personalización. El piloto y el pasajero comparten el centro de atención.