Más bonita, económica y, para muchos, una alternativa mejor que la Moto Morini X-Cape 700

Coches y Motos 16 NOV 2026 - 04:08h.

El propulsor de esta moto es un magnífico CP2 desarrollado por Yamaha

Frente a la Moto Marini X-Cape 700, esta rival convence por su planteamiento, que inspira confianza

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La Moto Marini X-Cape 700 es una moto magnífica, de eso no nos cabe ni la más mínima duda, aunque hay otra opción que es incluso mejor. Porque también es realmente bonita, aparte de tener un precio tan razonable, lo que la convierte en una apuesta segura. Estamos hablando de la Fantic Caballero 700 Scrambler, una moto que por si no fuera lo suficientemente atractiva antes, ahora lo es incluso más, gracias a sus últimas mejoras. Y está disponible en dos colores, que son el rojo y el azul.

Entre las principales novedades que encontramos en esta moto, que se actualizó en 2025, podemos mencionar el motor reajustado, el nuevo chasis mono viga de acero, los nuevos protectores del escape o la eliminación de la cubierta superior del faro delantero. El propulsor de esta moto es un magnífico CP2 desarollado por Yamaha, que ha recibido la homologación Euro 5+, y que declara una potencia de 74 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 70 Nm a 6.500 rpm.

El consumo de combustible de esta moto es de 3,9 litros por cada 100 kilómetros, una cifra realmente razonable teniendo en cuenta que su propulsor tiene una cilindrada de 699 centímetros cúbicos. Este motor se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, con embrague anti-rebote de accionamiento mecánico, y la electrónica se gestiona a través de una IMU de seis ejes. Entre las ayudas a la conducción, destacan el control de tracción, los tres modos de conducción, el ABS desconectable y mucho más. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de 3,5 pulgadas redonda.

La Fantic Caballero 700 Scrambler cuesta 9.290 euros

Cuando decimos que esta Fantic Caballero 700 Scrambler es tan apetecible lo decimos con fundamento, pues apenas tiene un coste de 9.290 euros, lo que es todo un chollo.