Coches y Motos 17 NOV 2026 - 22:18h.

Es una pequeña naked de aspecto neo retro

Yamaha rectifica con la Ténéré 700

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En caso de que únicamente tengas el carné de coche, y busques iniciarte en el mundo de las dos ruedas, pero no quieras comprarte la típica scooter, no hay motivos para estar preocupado. Existen numerosas alternativas a tu disposición en el mercado de modelos con una estética mucho más atractiva, y mejores prestaciones, como pueden ser la Yamaha MT-125 o la KTM 125 Duke. Pero hoy hemos venido a recomendarte personalmente la Honda CB 125 R.

Es una pequeña naked de aspecto neo retro, que destaca por su potente motor y su notable parte ciclo. Cuenta con la homologación Euro 5+, y hace poco se le instalaron unas piñas con nuevo diseño y funciones, además de nuevos colores en la decoración. Es una moto de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, que permite rendir a una potencia de 15 CV, y a una velocidad punta de 105 kilómetros por hora, lo que no está nada mal, a decir verdad.

Gracias al depósito de 10 litros de combustible, su autonomía es de más de 450 kilómetros, para que puedas hacer largos recorridos sin la necesidad de parar a repostar. Y al ser tan ligera, pesa apenas un total de 130 kilos, es realmente fácil y divertida de manejar. Las suspensiones son de Showa, los frenos son de Nissin, y la IMU que tiene instalada se encarga de gestionar el funcionamiento del ABS en ambas ruedas. En cuanto a la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con cuatro modos de visualización.

La Honda CB 125 R está a la venta por 5.050 euros

Conseguir la Honda CB 125 R es realmente sencillo y barato. Apenas se necesita una inversión de 5.050 euros si deseas que sea tuya, lo que a todas luces nos parece una cantidad irrisoria.