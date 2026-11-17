Coches y Motos 17 NOV 2026 - 18:37h.

333 CV de potencia y más de 660 km de autonomía

Volvo cambia el plan con el XC90

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Volvo construyó su reputación con coches sobrios, cómodos y atentos a la seguridad. Ahora la firma sueca vive otra transformación: la movilidad eléctrica está cambiando su catálogo y la forma de entender sus grandes modelos. El ES90 es parte importante de ese giro. Es una berlina eléctrica de lujo que conserva la elegancia de la marca.

Con cinco metros de longitud, el ES90 se mueve en territorio de lujo. Mide 1,942 metros de ancho y 1,549 de alto. La batalla de 3,102 milímetros promete una cabina para viajar con comodidad. El maletero ofrece 424 litros. BMW i7, Mercedes EQS y Lexus ES son rivales.

Este Volvo deja claro que las berlinas tienen mucho camino en el mundo eléctrico

La versión de acceso entrega 333 CV y 480 Nm. Su batería de 92 kWh permite homologar hasta 664 kilómetros de autonomía WLTP. El coche acelera de cero a cien en 6,6 segundos y alcanza 180 km/h. La transmisión de una sola velocidad prioriza una respuesta continua y silenciosa, sin cambios bruscos.

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Volvo anuncia un precio de partida de 71.250 euros. La gama ofrece tres acabados: Core, Plus y Ultra. Incluso el primero incluye techo panorámico fijo, llantas de 20 pulgadas y climatización de cuatro zonas. El conductor puede ajustar eléctricamente su asiento y guardar la posición.

Mucha tecnología y seguridad

El ES90 incorpora una pantalla multimedia de 14,5 pulgadas y otra de nueve pulgadas para el conductor. Google Maps, Google Assistant y Google Play vienen integrados. El coche añade conectividad 5G, actualizaciones remotas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de carga sin cables para el móvil. Suma además Bluetooth.

La seguridad mantiene el sello de Volvo. El equipamiento incluye Pilot Assist, control del ángulo muerto y frenado automático en intersecciones. El sistema también reconoce peatones, ciclistas y tráfico cruzado. La cámara trasera y los sensores ayudan en las maniobras. El coche vigila el estado del conductor y puede alertar si detecta fatiga.