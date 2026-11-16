Coches y Motos 16 NOV 2026 - 22:08h.

Se ha cuidado mucho la calidad de los componentes de la parte ciclo

La nueva Wottan es, sin ninguno tipo de duda, la más bonita de la marca

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Los scooter GT están muy de moda, y no nos sorprende para nada, pues hay modelos que realmente se merecen todo el reconocimiento que puedan tener. Un caso muy claro de esto lo encontramos con la Wottan Storm R 300 R, que es de los mejores ejemplos que podemos poner encima de la mesa, y que reúne todo lo que se le puede pedir a una moto de estas características, con un precio razonable, unas prestaciones interesantes y un equipamiento muy completo.

Aparte, está enfocado para que lo puedan usar los usuarios que disponen de carné A2. Su propulsor es de un cilindro, con cuatro válvulas y refrigerado por líquido, que supera los 25 CV de potencia. Se ha cuidado la calidad de los componentes de la parte ciclo, contando con elementos como la horquilla invertida, dos amortiguadores traseros con botella separada, un doble disco delantero de 260 milímetros de diámetro y pinza de cuatro pistones y anclaje radial.

La rueda delantera es de 15 pulgadas, por las 14 pulgadas de la rueda trasera, y es un scooter con claras aspiraciones premium, lo que explica su equipamiento tan completo. Tiene sistema de llave por proximidad, iluminación completa LED e instrumentación completa digital con tecnología TFT. Asimismo, no se puede dejar de mencionar que cuenta con un amplio hueco bajo el asiento para guardar dos cascos, uno de ellos integral, aparte de dos guanteras y toma USB.

La Wottan Storm R 300 R cuesta 4.900 euros

Un motivo más para querer conseguir esta Wottan Storm R 300 R se encuentra a la hora de ver el razonable precio que tiene, al poder hacerla totalmente tuya en caso de que desembolses un total de 4.900 euros. Sin lugar a dudas, es una compra de la que no te vas a poder arrepentir.