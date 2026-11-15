Jeep lleva la aventura a un SUV compacto que quiere demostrar que no todos los caminos terminan en el asfalto

Coches y Motos 15 NOV 2026 - 19:02h.

El Avenger se ha convertido en una alternativa a los SUV más urbanos

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Jeep ha construido buena parte de su identidad alrededor de los vehículos capaces de circular fuera de la carretera. Sin embargo, el crecimiento de los SUV urbanos ha obligado al fabricante estadounidense a adaptar esta filosofía a automóviles más pequeños y orientados al uso cotidiano. El Avenger representa esta evolución, especialmente en su versión 4xe, que combina una carrocería compacta con un sistema híbrido y tracción a las cuatro ruedas.

El Jeep Avenger 4xe busca ofrecer una alternativa para quienes necesitan un automóvil manejable durante la semana, pero también quieren afrontar pistas de tierra, caminos de montaña o superficies deslizantes durante sus escapadas. Su planteamiento no pretende sustituir al Wrangler ni competir con todoterrenos especializados, aunque incorpora soluciones técnicas que lo diferencian de numerosos SUV urbanos de tracción delantera.

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Un diseño compacto con personalidad todoterreno

El Jeep Avenger mide aproximadamente 4,08 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora la característica parrilla de siete ranuras de Jeep, acompañada por unos faros estilizados y un paragolpes de formas robustas. De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, unas protecciones inferiores oscuras y una línea de techo relativamente horizontal que contribuye a transmitir una imagen aventurera.

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La versión 4xe introduce diferentes elementos específicos destinados a reforzar sus capacidades fuera del asfalto. Entre ellos aparecen paragolpes adaptados, protecciones inferiores y neumáticos desarrollados para ofrecer una mayor versatilidad sobre superficies de adherencia reducida. También dispone de una altura libre al suelo superior a la de determinadas versiones convencionales, una característica importante para circular por caminos con irregularidades.

El habitáculo mantiene una distribución moderna, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas. También dispone de diferentes espacios de almacenamiento, materiales pensados para resistir el uso cotidiano y asistentes de conducción. El maletero del 4xe ofrece una capacidad inferior a la de las versiones convencionales debido a los componentes de su sistema de tracción, una circunstancia que conviene valorar si se necesita transportar mucho equipaje.

Un sistema híbrido con tracción total eléctrica

La principal particularidad del Jeep Avenger 4xe está en su mecánica. Combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros con tecnología híbrida de 48 voltios y un sistema eléctrico que permite impulsar también las ruedas posteriores. La potencia conjunta anunciada es de 145 CV, suficiente para ofrecer unas prestaciones adecuadas durante los desplazamientos cotidianos y afrontar carreteras de montaña.

El sistema utiliza una transmisión automática de doble embrague y gestiona electrónicamente el reparto de tracción entre ambos ejes. A diferencia de un todoterreno tradicional, no necesita un árbol de transmisión mecánico para conectar las ruedas delanteras y posteriores. Esta solución permite incorporar tracción total en un automóvil pequeño sin recurrir a una arquitectura especialmente pesada.

El Avenger 4xe también dispone de diferentes programas de conducción Selec-Terrain, que adaptan la respuesta del sistema a superficies como barro, nieve o terrenos de adherencia reducida. Su altura libre al suelo y sus ángulos característicos mejoran las posibilidades de circular fuera del asfalto, aunque no eliminan las limitaciones propias de un SUV compacto. Las condiciones del terreno, los neumáticos y la experiencia del conductor siguen siendo factores determinantes.

Una alternativa diferente entre los SUV urbanos

El Avenger 4xe obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Su sistema híbrido recupera energía durante las frenadas y utiliza asistencia eléctrica en determinadas situaciones, aunque no ofrece la autonomía eléctrica de un híbrido enchufable. Por tanto, su principal ventaja frente a otros SUV urbanos está relacionada con la tracción total y la versatilidad, más que con la posibilidad de circular largas distancias sin gasolina.

Modelos como el Suzuki Vitara AllGrip o determinadas versiones del Dacia Duster también ofrecen soluciones interesantes para quienes necesitan mayor motricidad. El Jeep responde con unas dimensiones especialmente compactas y una imagen claramente vinculada a la tradición todoterreno de la marca. Su precio y su capacidad de carga pueden representar limitaciones frente a alternativas más convencionales, pero ofrece características poco habituales en su categoría.

Para quienes circulan principalmente por ciudad, un Avenger de tracción delantera puede resultar suficiente y más económico. Sin embargo, quienes realizan escapadas frecuentes por pistas sencillas o carreteras de montaña pueden encontrar argumentos adicionales en el 4xe. Su principal atractivo está en combinar un tamaño urbano con unas capacidades que van más allá de la estética aventurera.