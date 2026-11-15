Coches y Motos 15 NOV 2026 - 23:52h.

Peugeot tiene una alternativa top al Puma y al T-Cross

Ford se carga el Focus

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El Ford Puma y el Volkswagen T-Cross son dos de los SUV urbanos más conocidos del mercado español, pero no son las únicas alternativas interesantes para quienes buscan un automóvil práctico y con una imagen moderna. El Peugeot 2008 lleva años destacando por una estética especialmente elaborada, un habitáculo tecnológico y una gama mecánica que permite escoger entre gasolina, hibridación ligera y propulsión completamente eléctrica. Esta variedad constituye uno de sus principales argumentos frente a sus competidores.

El modelo francés también ofrece una carrocería ligeramente más grande que la de algunos rivales, una característica que puede resultar interesante para quienes necesitan utilizarlo como automóvil familiar. Su diseño apuesta por una imagen deportiva sin renunciar a una configuración de cinco puertas y un maletero generoso. Además, las diferentes versiones permiten adaptar la compra al presupuesto, al kilometraje anual y al tipo de desplazamientos habituales.

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Un diseño deportivo con personalidad propia

El Peugeot 2008 mide aproximadamente 4,30 metros de longitud, frente a los 4,19 metros del Ford Puma y los 4,13 metros del Volkswagen T-Cross. Esta diferencia permite ofrecer unas proporciones más alargadas y una presencia visual cercana a la de algunos SUV compactos. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de grandes dimensiones y una firma luminosa vertical inspirada en las garras de un león, uno de los elementos más reconocibles de los últimos Peugeot.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y unas superficies laterales con diferentes pliegues que refuerzan su imagen deportiva. La trasera incorpora unos pilotos horizontales unidos visualmente mediante una moldura oscura y un portón de dimensiones generosas. El resultado es un SUV que busca distinguirse mediante el diseño, aunque la elección entre el Peugeot, el Ford y el Volkswagen dependerá de los gustos de cada comprador.

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El habitáculo ofrece cinco plazas y un maletero de aproximadamente 434 litros en las versiones térmicas, una cifra interesante para un automóvil de estas dimensiones. El Ford Puma también destaca por su capacidad de carga, especialmente gracias a la solución MegaBox, mientras el Volkswagen T-Cross dispone de una banqueta posterior desplazable. Por tanto, los tres presentan argumentos prácticos diferentes y conviene valorar qué configuración resulta más adecuada para cada necesidad.

Motores híbridos y versiones eléctricas

La gama del Peugeot 2008 incluye alternativas de gasolina y diferentes niveles de electrificación. Entre ellas destaca la versión Hybrid de 145 CV, que utiliza un motor turboalimentado de 1,2 litros acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios y una transmisión automática de doble embrague. Esta mecánica obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo durante determinadas situaciones, especialmente en los desplazamientos urbanos.

Por encima aparece el E-2008, completamente eléctrico, que dispone de un motor de 156 CV y una batería de aproximadamente 54 kWh de capacidad nominal. Esta configuración puede alcanzar alrededor de 400 kilómetros de autonomía homologada WLTP, dependiendo del acabado y del equipamiento. La alternativa eléctrica obtiene la etiqueta CERO y puede resultar interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual y realizan principalmente desplazamientos cotidianos.

Un interior tecnológico que marca diferencias

El salpicadero utiliza la característica configuración Peugeot i-Cockpit, con un volante compacto y una instrumentación digital situada en una posición elevada. Dependiendo del acabado puede incorporar una pantalla multimedia central de 10 pulgadas, instrumentación tridimensional y diferentes asistentes de conducción. Esta distribución ofrece una experiencia visual diferente a la de sus rivales, aunque conviene probar la posición de conducción para comprobar que el volante no dificulta la visión de los instrumentos.

El Ford Puma mantiene argumentos importantes en comportamiento dinámico y funcionalidad, mientras el Volkswagen T-Cross destaca por su aprovechamiento interior y una distribución más convencional. El Peugeot responde con una estética especialmente reconocible y una gama que permite elegir entre diferentes tecnologías de propulsión. Para quienes buscan un SUV urbano con personalidad y valoran la posibilidad de escoger una mecánica híbrida o eléctrica, el 2008 merece figurar entre las alternativas a considerar.