Dacia demuestra que no hace falta gastar una fortuna para tener un SUV con auténticas aspiraciones todoterreno

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 20:44h.

4x4, híbrido y compatible con GLP

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Dacia lleva años demostrando que un coche asequible no tiene por qué renunciar a la versatilidad. El mejor ejemplo es el Duster, un SUV que se ha ganado su sitio en el mercado gracias a su precio y sus capacidades fuera del asfalto. La tercera generación, presentada en 2024, supone un salto importante en diseño, tecnología y calidad. Y lo mejor es que mantiene la filosofía que lo convierte en una alternativa a modelos más caros.

El Dacia Duster conserva una personalidad aventurera que muchos rivales han perdido. Su carrocería presenta líneas robustas, pasos de rueda marcados y protecciones exteriores. No busca parecer un todoterreno únicamente por su estética. La marca también ofrece versiones con tracción integral, pensadas para circular por caminos complicados. Una propuesta que lo diferencia de SUV como el MG ZS o el Seat Ateca.

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Así es el que, para muchos, es el mejor Dacia Duster

Sus dimensiones también favorecen su utilización diaria. El Duster mide 4,34 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,69 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,67 metros. El habitáculo ofrece espacio para cinco ocupantes y el maletero alcanza los 445 litros en la configuración indicada. Su tamaño permite combinar desplazamientos urbanos con escapadas al campo sin demasiadas complicaciones.

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La versión más interesante para quienes buscan aventuras incorpora un motor 1.2 Turbo de 150 CV. Esta mecánica utiliza tecnología híbrida ligera MHEV, funciona también con GLP y desarrolla 230 Nm de par máximo. Incluye cambio automático y tracción 4x4 conectable. Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos, alcanza los 180 km/h y homologa 5,9 litros cada 100 kilómetros. Además, disfruta de la etiqueta ECO.

Lo de low cost se queda solo en el precio

Esta configuración está anunciada desde 28.220 euros al contado o 25.995 euros financiados. Son cifras que permiten acceder a un SUV con auténticas posibilidades fuera de carretera sin disparar el presupuesto. Dacia mantiene así una relación entre precio y prestaciones difícil de encontrar entre sus competidores.

El acabado Expression incluye un equipamiento completo para el día a día. Incorpora luces EcoLED, climatización manual, sensores traseros de aparcamiento y conexión Bluetooth. También ofrece frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. Por encima aparece el acabado Extreme, anunciado desde 27.375 euros, con una presentación más aventurera.