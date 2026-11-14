Alfa Romeo recupera el protagonismo de la elegancia italiana con un SUV de diseño muy deportivo

Coches y Motos 14 NOV 2026 - 08:11h.

El Tonale se ha convertido en uno de los SUV más bonitos del mercado

Alfa Romeo vuelve a reinventar el Tonale

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Alfa Romeo siempre ha mantenido una relación especial con el diseño. Sus automóviles buscan transmitir deportividad y personalidad incluso cuando pertenecen a categorías alejadas de los deportivos tradicionales. El Tonale representa una de las interpretaciones más interesantes de esta filosofía, con una carrocería SUV que combina proporciones equilibradas, detalles históricos y una estética claramente italiana.

La última actualización ha reforzado estos argumentos mediante un frontal renovado, nuevos acabados y una gama mecánica electrificada. El resultado es un automóvil que busca distinguirse de alternativas como el Audi Q3, el BMW X1 o el Mercedes GLA sin renunciar a la funcionalidad de un SUV compacto.

Un diseño inspirado en la historia de Alfa Romeo

El Alfa Romeo Tonale mide aproximadamente 4,53 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora el característico escudo triangular de la marca, acompañado por una interpretación moderna del tradicional trilobo. La actualización introduce un nuevo emblema cóncavo inspirado en modelos históricos como el Alfa Romeo 33 Stradale.

También incorpora modificaciones en los paragolpes y diferentes elementos decorativos que refuerzan su personalidad deportiva. Los faros mantienen una firma luminosa dividida en tres elementos, uno de los detalles más reconocibles del Tonale. De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, una línea de techo ligeramente descendente y unas proporciones que transmiten dinamismo.

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La trasera incorpora unos pilotos unidos mediante una franja luminosa horizontal y un portón de formas estilizadas. Alfa Romeo también ofrece nuevas llantas de 19 y 20 pulgadas y diferentes colores de carrocería. El resultado es un SUV con una imagen claramente diferenciada de numerosos competidores alemanes.

Un interior tecnológico con carácter deportivo

El habitáculo mantiene una distribución orientada hacia el conductor, con una instrumentación digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas. La instrumentación utiliza una presentación inspirada en los tradicionales relojes de Alfa Romeo. También dispone de un volante deportivo, diferentes mandos físicos y una consola central de formas relativamente sencillas.

Dependiendo del acabado puede incorporar asientos deportivos, tapicerías específicas y diferentes elementos de confort. La gama incluye versiones Tonale, Sprint, Ti y Veloce, además de ediciones especiales. El maletero ofrece aproximadamente 500 litros en las versiones convencionales, aunque la capacidad disminuye en las alternativas híbridas enchufables. La segunda fila dispone de espacio suficiente para adultos, por lo que el Tonale mantiene una funcionalidad adecuada para viajes familiares.

Motores electrificados de hasta 270 CV

La gama actualizada del Alfa Romeo Tonale incluye diferentes alternativas mecánicas. La versión diésel desarrolla 130 CV y está orientada a quienes realizan numerosos desplazamientos por carretera. Por encima aparece el Tonale Ibrida de 175 CV, que utiliza un motor de gasolina con tecnología de hibridación de 48 voltios.

Esta configuración obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo durante determinadas situaciones. La alternativa superior es el Tonale Plug-in Hybrid Q4, que desarrolla 270 CV y dispone de tracción total. Su sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y permite circular utilizando electricidad durante los desplazamientos cotidianos.

Esta versión obtiene la etiqueta CERO y resulta especialmente interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual. Alfa Romeo anunció precios de lanzamiento desde 40.150 euros para el diésel, 48.800 euros para el híbrido de 175 CV y 51.600 euros para el enchufable.

Las cantidades pueden variar según el acabado y las promociones comerciales. El Tonale no pretende competir únicamente por precio ni por capacidad de carga. Su principal atractivo está en combinar una carrocería familiar con una estética deportiva y una gama electrificada. Frente a modelos como el BMW X1 o el Audi Q3, ofrece una interpretación diferente del SUV premium compacto. Para quienes valoran especialmente el diseño y buscan un automóvil con personalidad, el Alfa Romeo Tonale representa una alternativa que merece atención.