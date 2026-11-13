Coches y Motos 13 NOV 2026 - 13:13h.

Este SUV tiene una relación calidad/precio imbatible

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

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BYD ha conseguido hacerse un hueco importante en el mercado europeo gracias a una gama que combina vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Entre sus propuestas más interesantes aparece el Seal U DM-i, un SUV familiar que busca ofrecer una experiencia de conducción cercana a la de un eléctrico sin renunciar a la autonomía práctica de un motor de gasolina.

Su principal argumento está en la tecnología DM-i, que combina propulsión eléctrica con un motor térmico y una batería recargable. Esta configuración permite realizar numerosos desplazamientos cotidianos sin consumir gasolina, siempre que el vehículo se conecte habitualmente a un punto de carga.

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Un SUV familiar de casi 4,8 metros

El BYD Seal U DM-i mide aproximadamente 4,78 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño presenta unas superficies suaves, un frontal de formas redondeadas y unos faros estilizados que contribuyen a transmitir una imagen moderna. De perfil destaca una línea de techo relativamente horizontal, mientras la trasera incorpora unos pilotos unidos mediante una franja luminosa.

El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila especialmente espaciosa. El maletero dispone de aproximadamente 425 litros, una cifra correcta, aunque inferior a la de algunos SUV familiares de dimensiones semejantes. El salpicadero incorpora instrumentación digital y una gran pantalla multimedia central que puede girar para utilizarse en posición horizontal o vertical. Dependiendo del acabado también dispone de techo panorámico, asientos calefactados, cámaras de visión periférica y numerosos asistentes de conducción.

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Una mecánica híbrida enchufable de hasta 324 CV

La gama del Seal U DM-i incluye diferentes configuraciones mecánicas. Las versiones de tracción delantera desarrollan una potencia conjunta de 218 CV, mientras la alternativa de tracción total puede alcanzar los 324 CV. El sistema combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y utiliza una batería que puede recargarse externamente.

La autonomía eléctrica depende de la configuración elegida. Las versiones con baterías de mayor capacidad pueden superar los 100 kilómetros homologados en ciclo combinado WLTP. Esto permite realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad, especialmente cuando se dispone de un punto de carga en casa o en el trabajo.

El Seal U DM-i obtiene la etiqueta CERO de la DGT y permite afrontar viajes largos sin depender exclusivamente de la infraestructura de recarga. Cuando se agota la autonomía eléctrica, el sistema continúa funcionando como un híbrido, utilizando el motor de gasolina y recuperando energía durante las frenadas.

La importancia de recargar habitualmente

El principal atractivo económico de un híbrido enchufable está relacionado con la posibilidad de utilizar electricidad durante una parte importante de los desplazamientos. Si el propietario recarga habitualmente y realiza trayectos relativamente cortos, puede reducir considerablemente las visitas a la gasolinera. Sin embargo, si utiliza el vehículo principalmente en autopista y apenas conecta la batería, el consumo de gasolina puede aumentar.

También conviene tener en cuenta que el Seal U DM-i es un automóvil de dimensiones generosas, con un peso superior al de numerosos SUV compactos. El Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, el Ford Kuga PHEV y el Hyundai Tucson PHEV ofrecen alternativas con características semejantes. El BYD responde con una presentación tecnológica, un habitáculo amplio y diferentes configuraciones de potencia.

Su principal virtud está en combinar la autonomía práctica de un motor de gasolina con la posibilidad de utilizar electricidad durante numerosos desplazamientos cotidianos. Para quienes necesitan un SUV familiar y disponen de un punto de carga habitual, el Seal U DM-i representa una alternativa interesante dentro del mercado de híbridos enchufables.