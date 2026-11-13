La Triumph que es, para no pocos motoristas, el modelo más atractivo de toda la historia reciente

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 00:39h.

Su motor se ha renovado y mejorado

Triumph tiene la que, para una amplia mayoría, es la mejor moto para las grandes rutas

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Muchos amantes de las motos coinciden en apuntar a la Triumph Tiger 1200 GT Pro como la moto más atractiva de la historia reciente de la marca, que además se ha renovado recientemente para hacerla todavía más apetecible. Tiene grandes capacidades viajeras, con un par y una cifra de potencia muy interesantes, a la que le acompaña una estética inconfundible. Todo esto acaba por convertirla en una de las motos más llamativas del catálogo.

Entre sus novedades, hay que destacar una caja de cambios actualizada, un chasis rediseñado, un asiento más confortable, un radar delantero, un faro delantero con luz adaptativa o un compartimento delantero refrigerado para el móvil. Luce una silueta musculosa, con un pico afilado y un faro diseñado completamente diferente, mientras que las luces traseras quedan integradas con los intermitentes. Y su motor se ha renovado y mejorado.

Es de 1160 centímetros cúbicos de cilindrada, de tres cilindros, con configuración T-Plane, que entrega una potencia máxima de 158 CV a 9.250 revoluciones por minuto, y un par máximo de 130 Nm a 6.750 rpm. Cuenta con hasta ocho modos de conducción diferentes, ABS, control de tracción o control de freno motor, y en cuanto a equipamiento, incluye asientos y puños calefactables de serie, y una pantalla TFT de siete pulgadas en la instrumentación con conectividad.

La Triumph Tiger 1200 GT Pro cuesta 23.595 euros

Si te acabas de decidir por la adquisición de la Triumph Tiger 1200 GT Pro, lo que te hace falta saber es que se necesita realizar una inversión total de 23.595 euros, una cantidad justa y razonable, que la acaba por convertir en una de las motos más interesantes del mercado. No lo pienses mucho y aprovecha esta oportunidad, puedes estar convencido de que no te vas a arrepentir en ningún momento.