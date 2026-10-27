La Triumph Tiger 1200 GT Pro ofrece un planteamiento más rutero que la KTM 1390 Super Adventure S

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 10:04h.

Uno de los detalles que hace que la Triumph Tiger 1200 GT Pro sea tan interesante es su precio

KTM aumenta la garantía hasta los 10 años

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Dentro de que ambas motos nos parecen un acierto, pensamos que la Triumph Tiger 1200 GT Pro es una mejor compañera de rutas que la KTM 1390 Super Adventure S. Ambas opciones nos parecen muy acertadas, y elijas la que elijas puedes tener claro que será un acierto garantizado. Pero nuestra elección es la primera de ellas, al tener un equipamiento más completo, y adaptarse mejor a todo lo que necesitas. Y su precio también acompaña.

Tiene instalado un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 1160 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 150 CV y un par máximo de 130 Nm, unas cifras impresionantes. La transmisión final es mediante cardan, y los ingenieros han hecho un gran trabajo a la hora de diseñar una moto que prácticamente no tiene puntos débiles. Cuenta con acelerador electrónico que permite gestionar fácilmente los cinco modos de conducción, cada uno con incidencia directa en el ABS, el control de tracción o la respuesta del motor.

Entre las ayudas para la conducción que ofrece, no nos podíamos olvidar del control de velocidad de crucero, del quickshifter bidireccional o del asistente de salidas en pendiente. La ergonomía es especialmente cómoda, y en la parte ciclo cuenta con pinzas Brembo o suspensiones Showa. Y pasando al equipamiento, se encuentra una pantalla TFT de siete pulgadas, con conectividad, y con una iluminación que es completamente de LED.

La Triumph Tiger 1200 GT Pro cuesta 22.845 euros

Uno de los detalles que hace que la Triumph Tiger 1200 GT Pro sea tan interesante es que se puede comprar sin la necesidad de realizar ningún gran esfuerzo económico. En total, puedes adquirirla si pagas 22.845 euros, lo que nos parece un precio muy razonable, y que está al alcance de todas las economías.