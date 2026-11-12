Coches y Motos 12 NOV 2026 - 05:47h.

Nissan tiene un SUV muy top con una mecánica muy eficiente

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Peugeot 2008 y el Fiat 600 son dos alternativas interesantes para quienes buscan un SUV urbano con una imagen moderna, dimensiones manejables y mecánicas electrificadas. Sin embargo, el Nissan Juke Hybrid también merece figurar entre los candidatos. El modelo japonés combina una carrocería de diseño muy particular con un sistema híbrido autorrecargable de 143 CV y un consumo homologado contenido.

Su principal atractivo está en ofrecer una experiencia de conducción adaptada a la ciudad sin renunciar a unas prestaciones suficientes para viajar. Además, el Juke mantiene una personalidad estética reconocible, una característica que lo diferencia de numerosos competidores.

Un diseño que sigue siendo diferente

El Nissan Juke mide aproximadamente 4,21 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros circulares situados en una posición relativamente baja, acompañados por una firma luminosa superior y una parrilla de grandes dimensiones. Esta distribución permite mantener uno de los elementos más reconocibles del Juke desde su primera generación.

De perfil destacan una línea de techo descendente, pasos de rueda marcados y unos tiradores de las puertas posteriores integrados en la zona superior. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón inclinado que refuerza su apariencia deportiva. El Peugeot 2008 utiliza unas proporciones más convencionales y una carrocería ligeramente mayor, mientras el Fiat 600 apuesta por una estética redondeada de inspiración retro. El Nissan mantiene una imagen más atrevida, especialmente para quienes buscan un SUV que se diferencie visualmente.

Un híbrido de 143 CV con etiqueta ECO

La versión Juke Hybrid utiliza un sistema que combina un motor de gasolina de 1,6 litros con propulsión eléctrica. La potencia conjunta alcanza los 143 CV, una cifra suficiente para afrontar desplazamientos cotidianos y viajes por carretera. El sistema dispone de una transmisión automática multimodo que gestiona el funcionamiento de ambos motores.

También permite circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones, especialmente en ciudad. Nissan anuncia un consumo homologado de aproximadamente 4,7 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado WLTP. Esta cifra puede variar según el acabado y las características del vehículo.

El Juke Hybrid obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. El Peugeot 2008 ofrece alternativas con hibridación de 48 voltios, mientras el Fiat 600 también dispone de versiones híbridas con transmisión automática. El Nissan utiliza un sistema híbrido completo que permite una participación importante del motor eléctrico durante los desplazamientos urbanos. Esto puede resultar especialmente interesante para quienes circulan habitualmente por ciudad.

Un interior tecnológico con algunas limitaciones

El habitáculo del Juke incorpora una pantalla multimedia central de 12,3 pulgadas en las versiones actualizadas, además de instrumentación digital y diferentes asistentes de conducción. Dependiendo del acabado puede disponer de cámaras de visión periférica, sistema de sonido Bose y asientos con equipamiento de confort. La segunda fila ofrece espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque la línea de techo descendente condiciona ligeramente la sensación de amplitud.

El maletero de la versión híbrida dispone de aproximadamente 354 litros, una capacidad inferior a la de algunas alternativas de su categoría. El Peugeot 2008 ofrece un maletero más generoso, mientras el Fiat 600 también dispone de una carrocería práctica. Por tanto, el Juke no es necesariamente la mejor opción para quienes necesitan transportar mucho equipaje.

Sin embargo, combina una mecánica híbrida eficiente con unas dimensiones adecuadas para ciudad y una estética especialmente reconocible. Para quienes buscan un SUV urbano con etiqueta ECO y quieren evitar las complicaciones de la recarga, representa una alternativa interesante. Su principal virtud está en ofrecer una conducción suave y un diseño diferente sin recurrir a una carrocería de grandes dimensiones.