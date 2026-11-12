Coches y Motos 12 NOV 2026 - 01:24h.

Un SUV compacto con una de las mejores sensaciones de la categoría

El nuevo Honda Prelude es uno de los coupés más bonitos en la historia reciente de Honda y apunta a deportivos mucho más caros

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Honda mantiene una apuesta clara por la electrificación convencional, con una gama de automóviles híbridos que busca combinar eficiencia y facilidad de utilización. El ZR-V es uno de sus modelos más interesantes, ya que ofrece una carrocería de dimensiones familiares, una mecánica híbrida de 184 CV y un comportamiento que concede especial importancia a las sensaciones de conducción.

Su posicionamiento comercial también puede resultar atractivo cuando aparecen descuentos. El ZR-V compite con modelos como el Toyota Corolla Cross, el Nissan Qashqai y el Kia Sportage, aunque utiliza una tecnología híbrida particular y una puesta a punto que busca ofrecer una conducción agradable tanto en ciudad como en carretera.

Un SUV de diseño elegante y proporciones equilibradas

El Honda ZR-V mide aproximadamente 4,57 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla vertical de grandes dimensiones, acompañada por unos faros estrechos y unas superficies relativamente limpias. De perfil presenta una línea de techo ligeramente descendente, pasos de rueda marcados y unas proporciones que recuerdan a las de un turismo elevado.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al maletero. El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos. La capacidad del maletero se sitúa alrededor de los 370 litros, dependiendo del acabado y del método de medición.

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Es una cifra inferior a la de algunos SUV familiares de dimensiones semejantes, por lo que conviene tenerla en cuenta si se necesita transportar mucho equipaje. El salpicadero incorpora una pantalla multimedia de nueve pulgadas y una instrumentación digital, además de numerosos mandos físicos. Honda también ofrece asistentes de conducción agrupados bajo el sistema Honda Sensing.

Un híbrido con motor eléctrico de 184 CV

La principal particularidad del ZR-V está en su sistema HEV. Combina un motor de gasolina de dos litros con dos máquinas eléctricas y una batería que recupera energía durante la conducción. El motor eléctrico de tracción desarrolla una potencia máxima de 184 CV y un par de 315 Nm.

El sistema puede funcionar de diferentes maneras, utilizando propulsión eléctrica, combinando el motor de gasolina con el generador o conectando directamente el motor térmico a las ruedas en determinadas condiciones. Esta arquitectura permite ofrecer una respuesta inmediata al acelerador y una conducción especialmente suave.

El ZR-V obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Honda anuncia un consumo homologado desde aproximadamente 5,7 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado WLTP. No es necesariamente el híbrido más ahorrador de su categoría, pero combina una potencia elevada con unas prestaciones suficientes para afrontar desplazamientos largos.

Las promociones pueden mejorar su atractivo

El Honda ZR-V tiene un posicionamiento comercial superior al de algunos SUV compactos generalistas. Sin embargo, las campañas de descuento pueden reducir la diferencia frente a sus principales rivales. Honda ha anunciado promociones que sitúan determinadas versiones alrededor de los 35.000 euros, aunque la cantidad final depende del acabado, la financiación y las condiciones comerciales.

Por tanto, conviene comprobar el precio al contado y el coste total de cualquier operación financiada. El Toyota Corolla Cross destaca por la eficiencia de su sistema híbrido, mientras el Nissan Qashqai e-Power ofrece una experiencia de conducción también muy cercana a la de un eléctrico. El Honda responde con una mecánica potente, una puesta a punto equilibrada y una presentación interior cuidada.

Su principal limitación está en un maletero menos generoso que el de algunos competidores. Para quienes valoran las sensaciones al volante y buscan un SUV híbrido sin necesidad de enchufes, el ZR-V representa una alternativa interesante.