La nueva Kove 800X PRO es, para muchos, la trail más bonita que ha creado la marca

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 17:24h.

El depósito de 20 litros de capacidad asegura una gran autonomía

Kove acerca a más motoristas su trail más deseada con una nueva versión de acceso

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La Kove 800 X Pro es una trail impresionante, con una orientación off road que se posiciona entre las favoritas de mucha gente, y que ha recibido muchas mejoras en el apartado electrónico. Porque en este 2026 se ha actualizado y renovado de manera importante, incluyendo una serie de detalles que la acaban por consagrar entre las mejores del segmento, y haciéndola aún más interesante. Por todo esto, es una compra tan recomendable.

Por ejemplo, se le ha instalado un acelerador electrónico, el quickshifter bidireccional, cubre manos de serie o una nueva interfaz en la instrumentación. La tecnología es donde más énfasis se ha puesto, al recibir quejas de una potencia que era demasiado brusca. Cuenta con cinco modos de conducción, control de velocidad de crucero, ABS desconectable y mucho más. Y si pasamos a lo importante, que es el motor, tenemos un propulsor de dos cilindros, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos.

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Entrega una potencia de 95 CV y un par máximo de 80 Nm, y al tener una orientación off road, la parte ciclo está muy analizada y estudiada, para montar componentes de gran nivel, entre los que se incluyen suspensiones KYB o frenos Taisko. El depósito de 20 litros de capacidad asegura una gran autonomía, y si nos pasamos a la instrumentación, lo que tenemos es una pantalla TFT de siete pulgadas en formato vertical que proporciona toda la información que necesitas saber.

Paga a cambio de la Kove 800 X Pro

No hagas ninguna locura, y antes de mirar otras motos que sean más caras, échale un vistazo a la Kove 800 X Pro. Porque estamos prácticamente convencidos de que no encontrarás nada mejor por los 7.999 euros que cuesta esta moto. Sin duda, es un acierto rotundo.