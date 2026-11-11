Cupra lleva su filosofía deportiva a uno de los SUV con más carácter visual del mercado

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 15:46h.

Un SUV que ya forma parte de los clásicos de la marca deportiva

El modelo de Cupra que, para muchos, es el más bonito está en peligro

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Cupra fue durante años la vertiente deportiva de SEAT. En 2018 se convirtió en una marca independiente, pero conserva aquella herencia deportiva en el Formentor. Quien quiera hacer parte de sus trayectos sin gasolina puede optar por el híbrido enchufable. Recorre hasta 124 kilómetros en modo eléctrico, una autonomía que permite cubrir desplazamientos diarios. A cambio, el maletero baja de 450 a 345 litros.

La versión de acceso toma otro camino: un motor 1.5 de gasolina, 150 CV y 250 Nm. Cupra lo combina con una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. El Formentor acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza 204 km/h y homologa 6,6 litros cada 100 kilómetros.

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Versiones mecánicas para todos los gustos

La gama no se queda ahí. Cupra ofrece motores de gasolina de 165, 204, 333 y 390 CV. El mismo bloque 1.5 también puede incorporar hibridación ligera. Esa versión MHEV parte de 35.112 euros. Cupra también reserva motores para quienes priorizan las prestaciones deportivas.

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Sus medidas explican su presencia. El Formentor mide 4.451 milímetros de largo, 1.839 de ancho y 1.520 de alto. Su batalla alcanza 2.679 milímetros. El maletero de las versiones de gasolina ofrece 450 litros. El diseño afilado y la línea baja lo alejan de la imagen más convencional del segmento.

Equipamiento de lujo desde las versiones de acceso

El equipamiento también cuida el uso diario. Desde las versiones de acceso incluye:

• Banqueta trasera no dividida, respaldo dividido y abatible, con reposabrazos central

• Regulación automática de la distancia

• Con cámara multifuncional

• Sin calefacción adicional/estacionaria

• Sin desbloqueo del respaldo en los asientos delanteros

• Ayuda de aparcamiento delante y detrás

• Sin calefacción de asiento

• Versión para no fumador

• Sin difusores térmicos de lavado

• Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza

• No es versión de campaña

• Sin dispositivo de remolque

• Baliza V16 CUPRA

• Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante

• Carcasa del retrovisor exterior pintada

• Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha

• Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad

• 2 lámparas de lectura delante, 2 detrás

• Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás

• Lunas laterales antitérmicas, a partir del montante B y detrás en cristal de color oscuro

• Sin apertura para techo (techo estándar)

• Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 2

• Volante superdeportivo con Tiptronic, térmico

• Frenos traseros de disco

• Bolsas portaobjetos en la parte posterior de los respaldos

• Faros antiniebla

• BRS para vehículos con propulsión eléctrica (ESC y servofreno e.)

• Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante

• Sin limpiafaros, con indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas

• Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante

• Faros principales LED con lente

• Bloqueo electrónico de marcha

• Sin cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros

• Con identificación de señales de tráfico

• Con limitador de velocidad (LIM), con limitador de velocidad con regulación anticipativa (ISA)

• Detector de Cansancio

• Altavoces, delante y detrás

• Asientos delanteros normales

Por encima tenemos el PHEV, con un motor 1.5 de gasolina de 150 CV trabaja con otro eléctrico de 116. Juntos entregan 204 CV y 350 Nm. El coche acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 210 km/h. Cupra homologa un consumo combinado de 0,4 litros cada 100 kilómetros.

El precio de catálogo del híbrido enchufable es de 42.690 euros. Cupra anuncia 41.310 al contado y 40.460 financiados.