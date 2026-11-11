El nuevo Audi Q3 es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 23:55h.

Este SUV alemán se ha renovado recientemente para seguir siendo una referencia

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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Audi lleva décadas construyendo una identidad estética basada en la elegancia, las proporciones equilibradas y una imagen deportiva que evita los excesos. Modelos como el TT, el A5 o el R8 han dejado una huella importante en la historia del fabricante alemán. Sin embargo, el nuevo Q3 demuestra que un SUV compacto también puede convertirse en uno de los automóviles más atractivos de su catálogo.

La tercera generación introduce una carrocería más musculosa, un frontal profundamente renovado y una firma luminosa especialmente elaborada. También incorpora un habitáculo tecnológico y una gama mecánica electrificada que busca reforzar su posición frente al BMW X1 y el Mercedes GLA.

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Un diseño más deportivo y sofisticado

El nuevo Audi Q3 mide aproximadamente 4,53 metros de longitud y mantiene una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla Singleframe de grandes dimensiones, acompañada por unos faros estrechos y unas entradas de aire que refuerzan su imagen deportiva. Uno de sus elementos más característicos está en la tecnología de iluminación.

Dependiendo del equipamiento, puede incorporar faros Matrix LED digitales con diferentes funciones de iluminación y firmas luminosas configurables. De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, una línea de cintura elevada y unas superficies laterales que transmiten una sensación de robustez. La trasera incorpora unos pilotos estilizados y una franja luminosa horizontal que acentúa la anchura de la carrocería.

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Audi también ofrece una variante Sportback, con una caída del techo más pronunciada y una silueta de inspiración cupé. La versión convencional resulta más práctica, mientras el Sportback concede mayor protagonismo al diseño. Ambas mantienen una estética reconocible, con numerosos elementos que recuerdan a modelos de categorías superiores.

Un habitáculo con tecnología de última generación

El interior del Q3 también ha experimentado una transformación importante. El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla multimedia central de 12,8 pulgadas, integradas en una superficie curva orientada hacia el conductor. Audi ha desarrollado una nueva distribución de mandos que permite liberar espacio en la consola central.

El sistema multimedia utiliza una arquitectura moderna y ofrece diferentes funciones de conectividad y navegación. Dependiendo del acabado puede incorporar un sistema de sonido Sonos, iluminación ambiental y numerosos asistentes de conducción. La segunda fila dispone de una banqueta desplazable longitudinalmente, una solución que permite adaptar el espacio disponible para pasajeros y equipaje.

El maletero puede alcanzar aproximadamente 575 litros con los asientos posteriores adelantados en determinadas versiones. Esta capacidad lo convierte en una alternativa práctica para quienes necesitan un SUV familiar de dimensiones contenidas.

Motores híbridos y versiones enchufables

La gama del Audi Q3 incluye motores de gasolina y diésel, además de alternativas electrificadas. Las versiones de gasolina con tecnología mild hybrid permiten reducir el consumo y obtener la etiqueta ECO de la DGT. También existe un Q3 e-hybrid que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y desarrolla 272 CV.

Esta configuración incorpora una batería de 25,7 kWh de capacidad bruta y puede superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, dependiendo de la versión. La alternativa enchufable obtiene la etiqueta CERO y resulta especialmente interesante para quienes pueden recargar habitualmente. El Q3 también dispone de diferentes configuraciones de transmisión y tracción, incluyendo versiones quattro.

Considerarlo el Audi más bonito de la historia es una valoración subjetiva, especialmente teniendo en cuenta modelos tan representativos como el TT o el R8. Sin embargo, la nueva generación destaca por combinar una imagen sofisticada con una carrocería práctica y una tecnología avanzada. Para quienes buscan un SUV premium de dimensiones compactas, el nuevo Q3 representa una de las propuestas más atractivas de Audi.