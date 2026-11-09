Aprilia reta a Ducati con una superbike de edición limitada que presume de aerodinámica

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 13:12h.

Es magnífica para su uso en circuito, aunque también se puede llevar por carretera

Aprilia tiene una moto que se agota en horas porque es una inversión segura

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En Aprilia han vuelto a desafiar a Ducati una vez más, con una superbike de edición limitada, que han desvelado recientemente, y que cuenta con un diseño irresistible, unas prestaciones magníficas y una aerodinámica claramente inspirada en MotoGP. Y ha recibido el nombre de RSV4 Obscure, que es completamente negra, y que ya ha generado una enorme expectación entre los amantes de la adrenalina y de las motos de competición.

Es magnífica para su uso en circuito, aunque también se puede llevar por carretera sin ningún tipo de inconveniente. Solamente se fabricarán un total de 500 unidades, todas ellas numeradas, por lo que es uno de los modelos más exclusivos que han salido de la fábrica de Noale. Está hecha a partir de fibra de carbono prácticamente en su totalidad, lo que la hace ser increíblemente ligera, con un peso total de unos 200 kilos, nada mal si miramos su tamaño.

El propulsor que tiene equipado esta moto es de cuatro cilindros en V, con una cilindrada de 1099 centímetros cúbicos, que entrega una increíble potencia de 220 CV a 13.000 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 127 Nm a 10.800 rpm. Utiliza una plataforma inercial de seis ejes, así como un acelerador electrónico ride by wire que gestiona los seis modos de conducción. Y entre las ayudas a la conducción, destacan el ABS en curva, el control de tracción, el control anti-wheelie y mucho más.

No se conoce aún el precio de la Aprilia RSV4 Obscure

Para lo que todavía tendremos que esperar durante un poco más de tiempo es para conocer el precio que tiene la Aprilia RSV4 Obscure. Pero viendo su exclusividad y todo lo que hemos comentado antes, probablemente no tendrá un coste precisamente reducido.