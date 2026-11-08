La Kawasaki KLE 500 se vuelve mucho más tentadora: 1.000 euros de descuento y una orientación trail

Coches y Motos 08 NOV 2026 - 17:35h.

Está totalmente preparada para las rutas fuera del asfalto que quieras hacer.

La nueva Kawasaki es, para la mayoría, la mejor de la marca

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La Kawasaki KLE 500 es una de las motos más reconocibles a simple vista, por su orientación trail, su diseño tan llamativo, solo disponible en color negro, y sus magníficas prestaciones. Esto la convierte en una de las mejores motos de todo el segmento, y una opción que es imposible de ignorar, gracias a todo lo que ofrece, y al precio por el que lo hace. Y está totalmente preparada para las rutas fuera del asfalto que quieras hacer.

Equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo que se distingue por su excelente entrega de potencia, de 45,4 CV, con un par máximo de 42,6 Nm, lo que la hace apta para usuarios con carné A2. Es de refrigeración líquida, y se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, con embrague anti-rebote incorporado de serie. El ABS es desconectable, y tiene un bastidor tubular de acero, amortiguador con bieletas o una horquilla KYB.

La ergonomía es de los puntos fuertes de la moto, al ser realmente cómoda, mientras que su depósito de gasolina de 16 litros de capacidad promete una importante autonomía. Y si pasamos a la instrumentación, lo que nos podemos encontrar es una pantalla LCD que muestra toda la información que necesitas saber durante la marcha, y que tiene conectividad móvil. Por todo esto, nos parece una moto tan interesante y apetecible.

Precio de la Kawasaki KLE 500

Para adquirir la Kawasaki KLE 500, puedes aprovechar que tiene un increíble descuento de 1.000 euros, lo que te permite poder comprarla por un precio totalmente anecdótico, de 6.500 euros. No cabe duda de que es una ganga, y una de las oportunidades más interesantes que ofrece el mercado en estos momentos. Y resulta impensable que te puedas llegar a arrepentir de haberla conseguido.