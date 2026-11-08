Ducati convierte el diseño italiano en una de las grandes virtudes de su deportiva más accesible

Coches y Motos 08 NOV 2026 - 21:09h.

Cuenta con cuatro modos de conducción, que modifican el comportamiento del motor.

La nueva Ducati es, para muchos, la más bonita de la marca

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En Ducati han logrado convertir su moto en una de las mejores deportivas que existen ahora mismo, pues la Panigale V2 es un auténtico icono dentro del sector. Tras su última actualización, se ha logrado rebajar en 15 kilos el peso total del conjunto, lo que nos parece impresionante, y se inspira en la hermana mayor, la V4. Su parte frontal es lo que más nos llama la atención, gracias a un faro de doble óptica con las luces diurnas incorporadas, mientras que la parte trasera tiene un faro dividido en dos partes.

Pasando al motor V2, que es lo que caracteriza a esta moto, es de distribución variable, con un gran rendimiento desde bajo régimen. La cilindrada es de 890 centímetros cúbicos, con una potencia de 95 CV, y no escatima en nada en cuanto a ayudas electrónicas, que se gestionan fácilmente a través de una IMU. Entre los puntos a destacar, nos encontramos con el control anti-wheelie, el control de tracción, el control antideslizamiento o el quickshifter bidireccional.

También cuenta con cuatro modos de conducción, que modifican el comportamiento del motor. En la parte ciclo, la horquilla lleva el sello de Marzocchi, el amortiguador es de KYB y los frenos son de Brembo, todo componentes de primer nivel. Y si pasamos a la instrumentación, lo que tiene es una pantalla TFT de cinco pulgadas, con tres modos de visualización y conectividad móvil, que resulta de gran ayuda y te facilita mucho la vida durante la marcha.

Precio de la Ducati Panigale V2

La Ducati Panigale V2 no tiene un precio especialmente elevado para todo lo que ofrece, pues se puede conseguir en caso de que pagues un total de 17.690 euros, algo que pensamos que es una cantidad muy razonable y accesible.