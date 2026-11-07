La Suzuki V-Strom 1050 Tech está hecha para quienes priorizan la comodidad en rutas largas

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 05:14h.

Está diseñada para hacer disfrutar a la gente que verdaderamente entiende de motos

La nueva trail de Suzuki es la más bonita

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Aquellos que buscan una moto pensada para hacer largas rutas, con comodidad, seguridad y diversión, tienen que saber que la Suzuki V-Strom 1050 Tech es una opción realmente interesante, y mejor que la Aprilia Tuareg 660 en muchos aspectos. Está diseñada para hacer disfrutar a la gente que verdaderamente entiende de motos, con un diseño que es difícil de ignorar, y unas prestaciones que la acaban por colocar entre las mejores de todo el segmento.

Su interior oculta un propulsor de dos cilindros en V, con tecnología de doble encendido y válvulas de escape huecas. Gracias a su embrague asistido y a la caja de cambios de seis velocidades, se puede exprimir al máximo el potencial de esta moto, que entrega una potencia de 107 CV, con un consumo homologado de 5,2 litros por cada 100 kilómetros. Y uno de sus puntos fuertes se encuentra en el apartado electrónico, que se gestiona gracias a una IMU de seis ejes desarrollada por Bosch.

Entre sus características, hay que resaltar el quickshifter bidireccional, el control de tracción configurable, el ABS en curva, el control de crucero, el acelerador electrónico, el sistema low rpm assist, los distintos modos de conducción o el asistente de arranque en pendiente. No cabe duda de que es una moto excepcional, en especial, considerando que ofrece hasta ocho años de garantía oficial, lo que aporta un nivel de tranquilidad y de protección brutal.

Precio de la Suzuki V-Strom 1050 Tech

Para poder llevarte a casa la Suzuki V-Strom 1050 Tech no pienses que te hará falta pagar un precio totalmente fuera de mercado, ya que será suficiente con que pongas encima de la mesa un total de 14.999 euros. Queda comprobado que es una compra que merece mucho la pena y que está realmente justificada.