Más económica y, para muchos, más atractiva de lo que parece frente a la BMW R 1300 GS

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 13:24h.

Cuenta con una pantalla TFT de ocho pulgadas en la instrumentación.

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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Cuando hablamos de motos que son atractivas, y muy poco conocidas, es nuestra obligación mencionar la Norton Atlas GT, que reúne los requisitos que se necesitan para que se la pueda considerar como un acierto total. Le planta cara a otros modelos con mucha más reputación y con un precio más elevado, como puede ser el caso de la BMW R 1300 GS, por lo que estamos hablando de palabras mayores. Y se puede conseguir en varios colores, como el plateado, el negro, el naranja y el verde.

Si analizamos el motor que tiene esta moto, nos encontramos con un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 585 centímetros cúbicos, que ofrece una potencia de 69 CV a 9.300 revoluciones por minuto, y un par máximo de 57,5 Nm a 7.500 rpm. Incorpora de serie un quickshifter bidireccional y un embrague anti-rebote, y el soporte lo proporciona un bastidor tipo Trellis de acero tubular, que le aporta la rigidez necesaria.

Su depósito de combustible tiene una capacidad de 14,5 litros, lo que se traduce en una importante autonomía para que te puedas desplazar libremente por donde quieras sin parar a repostar. Las suspensiones llevan el sello de KYB, mientras que los frenos son de ByBre, y en la electrónica, todo se gestiona gracias a una IMU de seis ejes. Esto permite controlar apartados como el control de tracción, el ABS o el control anti-deslizamiento, sin olvidar sus cinco modos de conducción. Y para acabar de rematar la faena, cuenta con una pantalla TFT de ocho pulgadas en la instrumentación.

La Norton Atlas FT cuesta...

Nos hemos quedado asombrados tras conocer el precio que le han colocado a esta Norton Atlas GT, pues hasta nos parece difícil de creer que apenas se necesiten un total de 9.750 euros si quieres que sea tuya.