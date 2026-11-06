Más sencilla y, para muchos, más manejable que la KTM 890 Adventure

Coches y Motos 06 NOV 2026 - 22:10h.

Es una moto estable y sencilla de manejar, montando componentes Sachs en ambos trenes

KTM tiene una de las trail más completas para viajes largos

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Si quieres tener en tus manos una moto con orientación off road, quizás es mejor que te olvides de la KTM 890 Adventure, para que te decantes por otras opciones que encajan mejor en tus parámetros de búsqueda. Y nuestra recomendación personal es que te decantes por la AJP PR7 Adventure 650, una trail enfocada principalmente a las rutas fuera del asfalto, que tiene una imagen dakariana muy particular, y que la hace tan fácil de reconocer.

Es ideal para todo tipo de trayectos, y podrás disfrutar en todo momento en el que estés encima de ella. Su motor es de un solo cilindro, de cuatro tiempos, fabricado por SWM, alimentado por inyección electrónica Delphi. Su potencia se sitúa en los 60 CV, y gracias a un consumo realmente moderado y a un depósito de combustible de 17 litros de capacidad, esto se traduce en una gran autonomía. Y su peso neto es de apenas 150 kilos, por lo que es realmente ligera.

Es una moto estable y sencilla de manejar, montando componentes Sachs en ambos trenes, con un chasis que confía en una doble viga de aluminio. El frontal es realmente llamativo, gracias a una pantalla envolvente y transparente, que deja ver la doble óptica en posición vertical y el cuadro de instrumentos. Y también necesitamos destacar el soporte opcional para colocar una Tablet donde puedas instalar apps de navegación, puesto que no tiene pantalla digital TFT o LCD.

La AJP PR7 Adventure 650 está a la venta

En caso de que quieras saber cuánto cuesta hacerse con esta AJP PR7 Adventure 650, vas a poder llevarte una enorme alegría. Y es que tendrás que pagar únicamente un total de 10.455 euros para que sea tuya, lo que a todos nos parece una cantidad irrisoria y que merece mucho la pena.