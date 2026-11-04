Con una oferta atractiva y un consumo de 2,2 litros, la Honda PCX 125 es una apuesta segura
Es de tamaño contenido, y destaca por eficiencia, comportamiento y precio.
La moto total de Honda es, para muchos, la mejor
En Honda saben perfectamente cómo diseñar scooters increíbles, que lo tengan todo y sean una apuesta segura para ir por la ciudad y moverte con total tranquilidad y confort. Una vez más, así se puede ver con la PCX 125, que presenta credenciales para poder ser considerada como una de las mejores compras que se pueden realizar en estos momentos, al contar con todo lo que le hace falta. Es de tamaño contenido, y destaca por eficiencia, comportamiento y precio.
En 2025, se actualizó para recibir algunas mejoras importantes, que incluyen un diseño renovado, un nuevo propulsor, una versión más equipada y unos frenos de disco trasero. Los cambios estéticos que ha recibido no influyen en su diseño futurista, que sigue siendo excepcional, y es uno de los secretos de su éxito, con una parte frontal estrecha para facilitar el acceso a los pilotos de cualquier talla. Y en su interior, se esconde un propulsor de un solo cilindro y cuatro válvulas, con refrigeración líquida.
Desarrolla una potencia de 12 CV, con un par máximo de 11,7 Nm, y un consumo de apenas 2,2 litros por cada 100 kilómetros que hasta puede parecer difícil de creer que sea verdad. Alcanza una velocidad máxima cercana a los 100 kilómetros por hora, lo que es más que suficiente para moverse con total libertad, y la autonomía de la que presume ronda los 385 kilómetros. Cuenta con control de tracción, sistema de frenada ABS y una pantalla LCD en la instrumentación que ofrece información precisa y clara.
La Honda PCX 125 tiene precio
Para hacerte en propiedad con esta Honda PCX 125, no te resultará necesario realizar de ninguna gran inversión. Bastará con poner encima de la mesa un total de 3.499 euros, algo que nos parece irrisorio.