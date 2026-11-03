Lambretta recupera el encanto retro para quienes quieren escapar de los scooters de siempre

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 05:19h.

Está dirigida para el público con carné A2

Cuesta menos de la mitad que la Lambretta X y Vespa Primavera y tiene ABS, control de tracción y hasta sistema de llave inteligente

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Las scooter nunca pasarán de moda, tenemos la total convicción de ello, y más, si sacan modelos como esta Lambretta X 300, que es una moto increíble, con un toque retro encantador que es magnífico para aquellos que quieran algo único y diferente a todo lo demás. Está dirigida para el público con carné A2, que busca una moto funcional y atractiva a partes iguales, y que tiene especial predilección por los modelos que son neo retro.

De esta moto podemos destacar que está construida sobre un chasis tubular en acero y cuenta con una carrocería en la que abundan las líneas angulosas, que le aportan cierto estilo deportivo a la moto. Algunos de sus signos más característicos, y que demuestran que es una moto italiana, son el guardabarros delantero fijo o la suspensión delantera mediante brazos oscilantes con un amortiguador a cada lado, así como la frenada a dos discos asistidos por un ABS de doble canal.

Su motor es de un solo cilindro y de cuatro tiempos, con una cilindrada de 275 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida, culata de cuatro válvulas e inyección electrónica Bosch. La potencia que declara es de 24,8 CV a 8.250 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 24,5 Nm a 6.250 rpm. Tiene iluminación full LED, sistema de llave inteligente y una instrumentación donde se encuentra una pantalla LCD con velocímetro, nivel de combustible, reloj y cuentakilómetros.

La Lambretta X 300 tiene un precio de 5.999 euros

Si deseas adquirir esta Lambretta X 300, a la que podrás sacar un enorme uso en tu día a día y que es una compra magnífica, lo que tendrás que hacer a cambio es poner encima de la mesa un total de 5.999 euros. Sin duda, es una oportunidad que no puedes dejar escapar.