Más imponente y, en opinión de una mayoría, mejor que el Toyota RAV4

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 13:55h.

Disponible en versiones HEV y PHEV

Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

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Hay coches que necesitan llevar un logotipo muy conocido para llamar la atención. El Jaecoo 7 no es uno de ellos. Este SUV de origen chino ha llegado dispuesto a conquistar a quienes buscan un vehículo familiar con una imagen cercana a la de modelos mucho más caros. Su diseño robusto, su abundante tecnología y sus precios competitivos lo convierten en una alternativa que merece atención. Incluso frente a referentes como el Toyota RAV4 o el Kia Sportage.

Basta con mirar su frontal para entender qué pretende Jaecoo. La enorme parrilla vertical, los trazos rectos y la elevada carrocería le dan una presencia considerable. El modelo mide 4,50 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,68 metros de alto. Su maletero dispone de 424 litros, ampliables hasta 1.349 litros. No es el SUV más grande del mercado, pero sabe aparentarlo.

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Espacio para toda la familia y mucha tecnología

La marca tampoco ha escatimado en tecnología interior. El Jaecoo 7 dispone de una pantalla central de 14,8 pulgadas, instrumentación digital de 10,25 pulgadas y navegación conectada. El equipamiento anunciado contempla techo panorámico, llantas de 19 pulgadas, climatizador bizona y asientos delanteros calefactados y ventilados. La gama se organiza en cuatro acabados: Pure, Select, Business y Exclusive.

Pero donde el Jaecoo 7 puede hacer más daño a sus rivales es en el precio. La versión SHS-H híbrida autorrecargable se anuncia desde 26.720 euros con promociones. Su sistema desarrolla 224 CV y homologa un consumo de 5,5 litros cada 100 kilómetros. También acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Una combinación que puede resultar especialmente atractiva para quienes no quieren depender de un enchufe.

Hasta 279 CV de potencia y más de 90 km de autonomía eléctrica

La alternativa híbrida enchufable SHS-P lleva la potencia hasta los 279 CV. Jaecoo anuncia esta versión desde 24.550 euros promocionados, una cifra sujeta a las condiciones comerciales correspondientes. Su consumo homologado es de 2,4 litros cada 100 kilómetros, con la batería cargada y según el ciclo WLTP. Declara hasta 91 km de autonomía eléctrica. Y completa el 0 a 100 km/h en 8,5 segundos.

El fabricante también ha prestado atención a la seguridad. El SUV incorpora asistentes como la frenada automática de emergencia, el control de crucero adaptativo y el detector de ángulo muerto. También ofrece cámaras de visión 3D, sensores de aparcamiento y alerta de tráfico cruzado. A todo ello suma una garantía de siete años o 150.000 kilómetros.