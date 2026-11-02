Coches y Motos 02 NOV 2026 - 01:43h.

El modelo checo se sitúa un escalón por encima respecto al japonés

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Compartir







El Nissan X-Trail es uno de los SUV familiares más interesantes para quienes buscan una mecánica electrificada y la posibilidad de disponer de siete plazas. Su tecnología e-Power ofrece una experiencia de conducción particular, cercana a la de un eléctrico, sin necesidad de recargar una batería externamente. Sin embargo, el Skoda Kodiaq propone una alternativa especialmente práctica, con una carrocería más grande y un habitáculo diseñado para aprovechar al máximo el espacio disponible.

La segunda generación del modelo checo ha mejorado considerablemente en tecnología, confort y capacidad de carga. Su principal argumento está en una combinación de habitabilidad, versatilidad y soluciones que facilitan la utilización cotidiana.

Más espacio y un maletero enorme

El Skoda Kodiaq mide aproximadamente 4,76 metros de longitud, frente a los 4,68 metros del Nissan X-Trail. Esta diferencia permite ofrecer una carrocería especialmente aprovechable, con una línea de techo elevada y un portón de grandes dimensiones. El diseño exterior mantiene una estética sobria, con un frontal robusto, faros estilizados y una superficie acristalada generosa.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Skoda está despertando un gran interés porque podría ser el coche más bonito que ha diseñado Skoda hasta la fecha

El habitáculo puede configurarse con cinco o siete plazas, aunque la disponibilidad depende de la motorización. En las versiones de cinco plazas, el maletero puede alcanzar los 910 litros, una cifra excepcional para un SUV de estas dimensiones. Las configuraciones de siete plazas ofrecen una capacidad inferior, pero mantienen un espacio generoso cuando la tercera fila está plegada.

El Nissan X-Trail también dispone de siete plazas opcionales, aunque su maletero resulta menos voluminoso. Esta diferencia puede ser especialmente importante para familias que viajan habitualmente con carritos infantiles, bicicletas o mucho equipaje.

Un interior pensado para facilitar la vida cotidiana

El Kodiaq incorpora una presentación tecnológica moderna, con instrumentación digital y una gran pantalla multimedia central. Sin embargo, Skoda ha mantenido diferentes controles físicos para evitar que todas las funciones dependan del sistema táctil. Uno de sus elementos más interesantes son los Smart Dials, unos mandos giratorios con pequeñas pantallas integradas que permiten gestionar diferentes funciones.

También dispone de numerosos espacios de almacenamiento y soluciones prácticas características de la marca. Entre ellas pueden encontrarse protecciones para los bordes de las puertas, compartimentos específicos y accesorios destinados a facilitar la organización del equipaje. La segunda fila ofrece una buena distancia para las piernas y permite viajar cómodamente a adultos.

La tercera fila está pensada principalmente para niños o desplazamientos ocasionales, como sucede en numerosos SUV de siete plazas. El Nissan X-Trail responde con un habitáculo moderno y una tecnología de conducción particular, pero el Skoda destaca especialmente por su capacidad de carga.

Motores diésel, gasolina e híbridos enchufables

La gama del Kodiaq incluye motores de gasolina, alternativas diésel y una versión híbrida enchufable. Esta última desarrolla 204 CV y puede superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada. Sin embargo, el Kodiaq PHEV se comercializa con cinco plazas, una limitación importante para quienes necesitan transportar a siete personas.

Las versiones de gasolina y diésel ofrecen diferentes niveles de potencia, transmisiones automáticas y configuraciones de tracción. El Nissan X-Trail apuesta por la tecnología e-Power y dispone de versiones con tracción total e-4ORCE. Su funcionamiento resulta especialmente agradable en ciudad y no requiere conectarse a un punto de carga.

Por tanto, ambos modelos tienen ventajas diferentes. El Nissan puede resultar más interesante para quienes valoran una conducción electrificada sin enchufe. El Skoda responde con una mayor capacidad de carga y una gama mecánica especialmente variada. Para familias que necesitan transportar mucho equipaje y conceden especial importancia al espacio interior, el Kodiaq puede resultar una elección más acertada.

Su principal virtud está en ofrecer una carrocería grande, soluciones prácticas y una habitabilidad que permite afrontar viajes largos con comodidad.