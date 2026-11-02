Si estás entre la Kawasaki Versys 650 y la Royal Enfield Himalayan 450, añade esta trail de Honda

Coches y Motos 02 NOV 2026 - 07:42h.

Es ideal para los usuarios con carné A2

La nueva Kawasaki es, para la mayoría, la mejor de la marca

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Aunque la Kawasaki Versys 650 y la Royal Enfield Himalayan 450 sean motos estupendas, eso no lo vamos a discutir, la Honda NX 500 también es una trail sensacional, que no se queda atrás. Es ideal para los usuarios con carné A2, que este 2026 estrena tres nuevos colores para la decoración, y que añade el sistema de embrague E-Clutch de forma opcional. Tiene una imagen aventurera en su parte frontal, y un faro rediseñado para una mejor iluminación.

Es una moto muy cómoda, gracias a su ergonomía tan cuidada y analizada a fondo, que la hace aún mejor si cabe. Y uno de los apartados que distinguen a esta moto se encuentra en su propulsor de dos cilindros en paralelo, con ocho válvulas y de tamaño compacto, capaz de conseguir una buena respuesta desde bajo régimen. Entrega una potencia de 47 CV, y cuenta con control de tracción o embrague anti-rebote, con una suavidad de funcionamiento digna de mención.

El consumo es realmente moderado, de 3,6 litros por cada 100 kilómetros, lo que junto a su importante depósito de combustible de 17 litros de capacidad, se traduce en una autonomía de 450 kilómetros. Si hablamos de la parte ciclo, incorpora una horquilla invertida Showa, un basculante fabricado de acero o un chasis de acero de tipo diamante. Y en la instrumentación podemos encontrar una pantalla TFT de cinco pulgadas que ofrece una visión impecable.

La Honda NX 500 cuesta 6.450 euros

Otro punto a favor de la Honda NX 500 es que está al alcance de la gran mayoría de públicos, pues si deseas conseguirla, no tendrás que realizar una inversión de más de 6.450 euros para que la puedas tener en tu garaje. Un coste anecdótico, viendo todo lo que ofrece.