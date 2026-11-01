Coches y Motos 01 NOV 2026 - 01:33h.

La marca francesa arriesga con un Rafale que ya es una referencia

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

Compartir







Renault ha experimentado una transformación importante en su lenguaje de diseño durante los últimos años. La marca francesa ha recuperado modelos históricos como el Renault 5 y el Renault 4, pero también ha desarrollado automóviles completamente nuevos que buscan transmitir una imagen más sofisticada. El Rafale es uno de los mejores ejemplos de esta evolución, con una carrocería de inspiración cupé que se aleja de las formas tradicionales de los SUV familiares.

Su diseño combina un frontal especialmente reconocible, una silueta estilizada y numerosos detalles que refuerzan su personalidad. Además, dispone de una gama híbrida que permite escoger entre una versión autorrecargable y otra enchufable de altas prestaciones.

Una carrocería que rompe con las formas convencionales

El Renault Rafale mide aproximadamente 4,71 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de diseño geométrico, unos faros muy estilizados y una firma luminosa que recuerda a los últimos lanzamientos de la marca. El capó mantiene una posición relativamente horizontal, mientras el paragolpes utiliza formas marcadas que refuerzan la anchura del vehículo.

De perfil aparece su elemento más característico: una línea de techo descendente que crea una silueta cercana a la de una berlina fastback. La superficie acristalada es relativamente estilizada y la carrocería utiliza numerosos pliegues que contribuyen a transmitir una imagen dinámica. La trasera incorpora unos pilotos de formas particulares y un portón inclinado que completa su apariencia deportiva. El resultado es un SUV que busca distinguirse de modelos más convencionales como el Austral o el Espace.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Renault eléctrico es el utilitario más bonito que ha creado Renault y deja en evidencia a alternativas mucho más caras

Un interior moderno y espacio para viajar

A pesar de su carrocería estilizada, el Rafale ofrece un habitáculo amplio para cinco ocupantes. La distancia entre ejes de aproximadamente 2,74 metros permite disponer de una segunda fila con una buena distancia para las piernas. El maletero alcanza 627 litros mediante la medición utilizada por Renault, equivalentes a 530 dm³ según la norma VDA, en la versión híbrida autorrecargable.

Es una capacidad suficiente para afrontar viajes familiares, aunque puede variar según la motorización. El interior incorpora el sistema OpenR Link, con instrumentación digital y una pantalla multimedia vertical. También dispone de servicios de Google integrados, diferentes asistentes de conducción y numerosas posibilidades de personalización.

Uno de sus elementos más interesantes es el techo panorámico Solarbay, que permite modificar electrónicamente su transparencia. Renault también ofrece acabados deportivos y versiones con materiales más sofisticados, reforzando la orientación premium del modelo.

Hasta 300 CV y una conducción especialmente ágil

La gama del Rafale incluye una versión híbrida autorrecargable E-Tech de 200 CV. Combina un motor de gasolina de 1,2 litros con propulsión eléctrica y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Su consumo homologado se sitúa alrededor de los 4,8 litros cada 100 kilómetros, una cifra interesante para un SUV de estas dimensiones.

Por encima aparece el Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV, que incorpora una batería de 22 kWh y tracción total eléctrica. Esta configuración permite recorrer hasta 105 kilómetros en modo eléctrico según homologación y obtiene la etiqueta CERO. También dispone del sistema 4Control Advanced, que utiliza dirección en las cuatro ruedas para mejorar la maniobrabilidad a baja velocidad y la estabilidad en carretera.

El Rafale no pretende competir únicamente por prestaciones o capacidad de carga. Su principal atractivo está en una carrocería muy particular que combina elegancia, deportividad y una presentación tecnológica. Renault ha conseguido desarrollar un SUV que mantiene una buena funcionalidad familiar sin recurrir a las proporciones habituales de esta categoría. Y el resultado es uno de los modelos con mayor personalidad estética de su catálogo actual.