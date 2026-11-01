La Indian Scout Bobber tiene una silueta musculosa y más carácter que la Harley-Davidson Nightster

Coches y Motos 01 NOV 2026 - 18:41h.

Tiene una cilindrada de 1250 centímetros cúbicos

Harley-Davidson subasta el icono de la marca

Compartir







La Indian Scout Bobber es una moto espectacular de principio a fin, con una silueta musculosa y un carácter sensacional, que la coloca como una compra más interesante que la Harley-Davidson Nightster. Tiene un estilo deportivo y un corte flat track que no podemos ignorar, y a nivel estético es muy complicado de encontrarle algún aspecto negativo. Todo esto provoca que sea una inversión tan segura y apetecible, de la que no te puedes arrepentir jamás.

Uno de los apartados que hacen tan diferente y especial a esta moto se encuentra en su motor, que ofrece unas grandes prestaciones. Tiene una cilindrada de 1250 centímetros cúbicos, con una potencia de 94 CV y un par máximo de 108 Nm, aunque no cuenta con ayudas para la conducción de ningún tipo. Pero es magnífica para disfrutar de tus rutas por carretera, y sentir la adrenalina mientras el viento te golpea en la cara, una sensación indescriptible para los amantes del motor.

El chasis y el sub-chasis se renovaron durante el año anterior para lograr que fuera más ágil, pero en este 2026 no han tenido cambios, igual que los frenos y las suspensiones. La horquilla es convencional con barras de 41 milímetros, y dos amortiguadores traseros regulables en precarga. Los frenos de disco tienen el mismo diámetro por delante que por detrás, pero el delantero cuenta con una pinza de doble pistón por el mono platón trasero. Por otro lado, la iluminación es full LED y la instrumentación analógica es doble, acompañada con pantalla digital LCD.

El precio de la Indian Scout Bobber es de 15.390 euros

No vas a necesitar hacer ninguna locura para conseguir la Indian Scout Bobber, pues algo que nos ha sorprendido gratamente es que apenas cueste un total de 15.390 euros, lo que la coloca como una de las motos más interesantes del mercado.