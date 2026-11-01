Aprilia vuelve a poner el diseño deportivo en primer plano con una de las motos más llamativas

Coches y Motos 01 NOV 2026 - 22:14h.

Cuenta con la homologación Euro 5+, algo indispensable a día de hoy

El nuevo scooter de Aprilia es, para muchos, el más bonito de la marca

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En Aprilia siempre consiguen deleitar con motos deportivas que tienen de todo, con unas prestaciones y un diseño que no puede pasarse por alto. Son llamativas en todos los aspectos, y una nueva demostración de esto que hablamos lo podemos encontrar con la RS 457, una deportiva de media cilindrada que mantiene el desarrollo tecnológico y mecánico de sus hermanas mayores, y que cuenta con la homologación Euro 5+, algo indispensable a día de hoy.

Se encuentra disponible en una amplia gama de colores, que incluyen el gris, el blanco o el negro, con decoraciones en azul y amarillo como protagonistas. Su propulsor de dos cilindros es su principal seña de identidad, y se encuentra al límite de lo permitido para que la puedas conducir con el carné A2. El motor es con doble árbol de levas y cuatro válvulas por cada cilindro, con un paquete electrónico que no se queda atrás, y dispone de tres modos de potencia.

Si hablamos de cifras, entrega 47,6 CV de potencia a 9.400 revoluciones por minuto, con un par máximo de 43,5 Nm a 6.700 rpm, y tiene incorporado de serie el embrague anti-rebote o el acelerador electrónico, así como el control de tracción. Los frenos son de marca ByBre, tanto el delantero como el trasero, y el ABS es de doble canal y desconectable. En cuanto al equipamiento, dispone de una pantalla TFT a todo color de cinco pulgadas en la instrumentación, y las ópticas son LED.

La Aprilia RS 457 cuesta 7.300 euros

Para acabar de ponerle la guinda al pastel, nos encontramos que esta Aprilia RS 457 tiene un precio imposible de ignorar, y que te permite hacerla tuya en caso de que pagues un total de 7.300 euros. Sin duda, una ganga en toda regla.