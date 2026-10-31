Coches y Motos 31 OCT 2026 - 19:42h.

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En KTM pueden presumir de un amplio catálogo de modelos excepcionales, que no dejan a nadie indiferente. Y la 790 Adventure es una de ellas, siendo una moto moderna, con un planteamiento agresivo, que la hace tan atractiva, y para mucha gente, mejor que la Kove 800 X Pro. Eso ya es cuestión de gustos, pero de lo que no nos queda ninguna duda es de que es una inversión muy interesante, y que merece mucho la pena realizar, viendo su relación calidad precio.

Conserva la estética clásica impuesta por la marca austríaca, donde destacan los paneles anchos en el depósito y los laterales, con una cúpula inspirada en las motos de rally. El faro delantero queda integrado en el carenado, y mantiene esa imagen peculiar de las motos de última generación. La ergonomía se ha analizado para hacerla lo más cómoda posible, y su propulsor es de dos cilindros, de 800 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 94 CV y un par máximo de 87 Nm.

Se puede limitar para el carné A2, y es una moto fácil de pilotar, dotada de una electrónica realmente avanzada, con una IMU de seis ejes que gestiona el control de tracción, el freno motor, el ABS o los modos de conducción que hay para escoger. La horquilla es WP Apex, igual que el amortiguador, y los frenos son de KTM. En cuanto a la instrumentación, se puede encontrar una pantalla TFT a todo color de cinco pulgadas, que se maneja mediante los botones situados en la piña izquierda.

La KTM 790 Adventure cuesta 11.299 euros

Nos parece una de las motos más apetecibles de conseguir al comprobar que tiene un coste apto para la gran mayoría de públicos. Y es que en KTM le han colocado un precio de 11.299 euros a la 790 Adventure.