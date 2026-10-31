La marca hermana de Omoda y Jaecco lanza uno de los modelos más bonitos del mercado

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 03:27h.

Este es el diseño de los Lepas del futuro

Lepas L8, un nuevo coche chino híbrido enchufable que llega a España con una autonomía superior a 1.300 km

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El Grupo Chery sigue ampliando su presencia en el mercado automovilístico con propuestas cada vez más atrevidas. Su joven marca Lepas, hermana de Omoda y Jaecoo, acaba de presentar el Lepas Aura Concept, un prototipo que anticipa el futuro de la compañía. Su diseño futurista, sus proporciones deportivas y sus soluciones tecnológicas lo convierten en una propuesta especialmente llamativa.

El estreno mundial ha tenido lugar durante el International User Summit 2026, coincidiendo con la primera edición de la Global Elegant Lifestyle Week organizada por Lepas. La firma china ha aprovechado este encuentro para mostrar su nuevo lenguaje estético. El Aura Concept no es simplemente un ejercicio de diseño. También adelanta algunas características que podrían incorporar sus próximos automóviles.

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Lepas nos enseña el diseño del futuro

Lo primero que llama la atención es su carrocería. El Lepas Aura Concept presenta una silueta compacta de tres puertas, con un perfil estilizado y unas superficies muy trabajadas. Su apariencia recuerda a los deportivos urbanos, aunque incorpora soluciones propias de un vehículo futurista. Lepas denomina a esta filosofía Next-Generation Leopard Aesthetics, una evolución de su identidad visual.

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El frontal incorpora unos faros extremadamente afilados y una enorme pantalla personalizable. Este elemento permite mostrar animaciones y mensajes, convirtiendo la parte delantera en una superficie de comunicación. La marca también utiliza pantallas para las luces posteriores. El resultado es una imagen muy diferente a la de los compactos convencionales que circulan actualmente por nuestras carreteras.

Por el momento solo es un concept

Por ahora, Lepas no ha confirmado las características mecánicas del Aura Concept. La compañía tampoco ha anunciado una versión de producción. Sin embargo, su planteamiento encajaría con un futuro compacto eléctrico capaz de competir con el MG4 y el BYD Dolphin. La marca sí reconoce que este prototipo anticipa el diseño de sus próximos lanzamientos.

La ofensiva comercial de Lepas también empieza a tomar forma en España. Actualmente, su gama está representada por el Lepas L8 híbrido enchufable. Próximamente llegarán los L4 y L6, dos modelos que ampliarán su presencia en diferentes segmentos. La compañía pretende ofrecer alternativas para compradores con necesidades y presupuestos distintos.