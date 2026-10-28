El nuevo Kia es, para muchos, el más bonito de la marca

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 16:24h.

El Stonic se ha renovado para seguir siendo una opción top para el día a día

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia ha transformado considerablemente su imagen durante los últimos años. La marca coreana ha abandonado los diseños más convencionales para apostar por carrocerías atrevidas, firmas luminosas reconocibles y una personalidad que permite distinguir sus modelos de buena parte de la competencia. El nuevo Kia Stonic representa especialmente bien esta evolución, con una actualización que cambia profundamente su apariencia.

El SUV urbano mantiene las dimensiones compactas que lo han convertido en una alternativa interesante para la ciudad, pero incorpora una estética mucho más moderna. Su frontal renovado, los nuevos detalles exteriores y un interior más tecnológico permiten que se acerque visualmente a los últimos lanzamientos de Kia.

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Un diseño completamente renovado

El nuevo Kia Stonic mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y conserva una carrocería de cinco puertas. La transformación más evidente aparece en el frontal, donde incorpora una nueva interpretación del lenguaje de diseño Opposites United. Los faros presentan una disposición más vertical y una firma luminosa que recuerda a modelos como el EV3 y el Sportage.

La parrilla también ha cambiado y ahora utiliza unas superficies más limpias, acompañadas por un paragolpes de formas marcadas. De perfil mantiene unas proporciones reconocibles, con pasos de rueda protegidos y una línea de techo que favorece el espacio interior. La trasera incorpora unos pilotos rediseñados y un paragolpes que refuerza su apariencia moderna.

El resultado es un SUV urbano que parece considerablemente más reciente que su antecesor, a pesar de conservar buena parte de su estructura. Kia también ha incorporado nuevos diseños de llantas y diferentes posibilidades de personalización exterior.

Un interior que da un salto tecnológico

La actualización no se limita a la carrocería. El habitáculo incorpora una presentación digital renovada, con dos pantallas de 12,3 pulgadas integradas visualmente en determinadas versiones. También dispone de un nuevo volante, una consola central revisada y materiales que buscan transmitir una sensación de mayor calidad.

Una de las novedades es la incorporación del sistema de mandos multimodo, que permite alternar entre determinadas funciones del sistema multimedia y la climatización. Esta solución ya se utiliza en otros modelos de Kia y contribuye a reducir el número de controles repartidos por el salpicadero. El Stonic también incorpora funciones de conectividad actualizadas y diferentes asistentes de conducción.

Entre ellos pueden encontrarse sistemas de mantenimiento de carril, prevención de colisiones y control de crucero, dependiendo del acabado. El espacio interior continúa siendo adecuado para un SUV urbano, con una segunda fila pensada principalmente para dos adultos. El maletero mantiene una capacidad de aproximadamente 352 litros, suficiente para los desplazamientos cotidianos y escapadas de fin de semana.

Motores de gasolina con hibridación ligera

La gama del Stonic mantiene una orientación práctica, con motores de gasolina de pequeña cilindrada. Entre las alternativas disponibles se encuentra el conocido motor turbo de 1,0 litros, con versiones que incorporan tecnología de hibridación ligera de 48 voltios. Esta última permite obtener la etiqueta ECO de la DGT y reducir el consumo en determinadas situaciones.

Kia también ofrece diferentes transmisiones según la motorización y el mercado, incluyendo opciones manuales y automáticas. No es un SUV pensado para ofrecer prestaciones deportivas ni para transportar a una familia numerosa. Su principal virtud está en combinar unas dimensiones manejables con una posición de conducción elevada y un equipamiento moderno.

La renovación estética refuerza considerablemente su atractivo, especialmente para quienes buscan un coche pequeño con una imagen diferente. El Stonic tampoco necesita recurrir a una carrocería excesivamente grande para transmitir personalidad. Kia ha conseguido adaptar su nuevo lenguaje visual a uno de sus modelos más accesibles, creando un SUV urbano con una apariencia mucho más sofisticada. La valoración estética siempre es subjetiva, pero el nuevo Stonic tiene argumentos para situarse entre los diseños más interesantes de la gama.