MV Agusta lleva el diseño al extremo con una naked de líneas esculturales que no pasa desapercibida

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 07:32h.

Le acompañan otras ayudas para la conducción como el acelerador electrónico

MV Augusta crea la moto barata más bonita del mercado

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En MV Augusta saben cómo hacer motos impresionantes, y así lo han demostrado una vez más con una naked de líneas esculturales, que no pasa desapercibida, y que lleva el diseño al extremo. Así es la Brutale 1000 RR, que es la versión más equipada dentro del segmento, y que dispone de todo lo que se necesita para considerarse como un acierto rotundo. Esto la deja entre las mejores del mercado, y provoca que no reciba ningún comentario negativo.

Está equipada con unas suspensiones Öhlins, compuestas por una horquilla NIX EC invertida, y por un amortiguador EC TTX. El amortiguador de dirección es igualmente electrónico y fabricado por Öhlins, con llantas de aluminio forjados, y frenos de Brembo. El ABS es sensible a la inclinación, y ha sido desarrollado por Continental, y le acompañan otras ayudas para la conducción como el acelerador electrónico, el control de tracción, el sistema anti-wheelie, el quickshifter bidireccional o el control de velocidad de crucero.

En cuanto a equipamiento, destaca el sistema anti-robo con geolocalización y la pantalla TFT a todo color de 5,5 pulgadas que tenemos en la instrumentación. Pasando a lo que de verdad importa en una moto, que es el propulsor, tiene equipado un increíble motor de 998 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro cilindros en línea, que entrega una potencia impresionante de 208 CV. Esto hace que sea una de las naked más increíbles jamás vistas.

La MV Augusta Brutale 1000 RR cuesta 36.799 euros

Conseguir la MV Augusta Brutale 1000 RR no está al alcance de todos los públicos. Se necesita realizar una gran inversión, que tan solo se pueden permitir unos pocos afortunados, y es que implica de un gasto de 36.799 euros. Vale la pena, aunque sea tan exclusiva.