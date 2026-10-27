Volkswagen convierte la practicidad en atractivo con uno de los familiares más elegantes del mercado

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 23:59h.

El Passat sigue siendo una opción top para los que no quieren un SUV

Volkswagen reinventa el Polo

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Volkswagen ha convertido el Passat en uno de los grandes representantes de las berlinas familiares europeas. Su última generación ha dado un paso importante al comercializarse exclusivamente con carrocería Variant, una decisión que refleja hasta qué punto la practicidad se ha convertido en el principal argumento del modelo. Sin embargo, el Passat también demuestra que un coche pensado para transportar pasajeros y equipaje puede tener un diseño especialmente elegante.

La marca alemana ha desarrollado un familiar de grandes dimensiones, con una silueta estilizada y un interior que busca combinar comodidad, tecnología y espacio. Es una alternativa especialmente interesante para quienes necesitan un automóvil para viajar, pero prefieren una carrocería tradicional frente a un SUV.

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Una carrocería familiar con proporciones equilibradas

El Volkswagen Passat Variant mide aproximadamente 4,92 metros de longitud, una cifra que lo sitúa entre los familiares más grandes de su categoría. Su diseño destaca por un capó relativamente largo, unos faros finos y una parrilla integrada en un frontal de superficies limpias.

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De perfil aparece una línea de techo prácticamente horizontal que se prolonga hasta el portón posterior. Esta solución permite aprovechar el espacio interior sin perjudicar la elegancia del conjunto. La superficie acristalada es generosa y las puertas tienen unas dimensiones importantes, lo que facilita el acceso a las plazas posteriores.

La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente mediante una franja horizontal y un portón de grandes dimensiones. El resultado es un automóvil sobrio, con unas proporciones muy equilibradas y una imagen que transmite calidad sin recurrir a elementos decorativos exagerados.

Un maletero que supera al de muchos SUV

La principal virtud del Passat Variant está en su capacidad de carga. Las versiones convencionales ofrecen un maletero de 690 litros, una cifra que supera la de numerosos SUV familiares de dimensiones semejantes. Además, el espacio tiene formas regulares y un umbral de carga relativamente bajo, lo que facilita introducir maletas, carritos infantiles y objetos voluminosos.

En las variantes híbridas enchufables, la capacidad se reduce hasta los 510 litros debido a la ubicación de la batería. La segunda fila también ofrece una distancia para las piernas especialmente generosa, gracias a una batalla cercana a los 2,84 metros.

El habitáculo incorpora instrumentación digital, una gran pantalla multimedia central y materiales revisados respecto a generaciones anteriores. Dependiendo del acabado, puede disponer de asientos con funciones de masaje, climatización avanzada y diferentes asistentes de conducción.

Motores eficientes y un carácter viajero

La gama del Passat Variant incluye motores de gasolina con hibridación ligera, alternativas diésel y versiones híbridas enchufables. Los eTSI obtienen la etiqueta ECO de la DGT y ofrecen una conducción suave con cambio automático. Las versiones diésel siguen siendo interesantes para quienes recorren muchos kilómetros por autopista, mientras los eHybrid permiten realizar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad.

Estos últimos ofrecen una autonomía eléctrica homologada superior a los 100 kilómetros en determinadas configuraciones. Volkswagen también ha prestado especial atención al confort de marcha, con una suspensión orientada a filtrar las irregularidades del asfalto y la posibilidad de incorporar amortiguación adaptativa.

El Passat no pretende transmitir las sensaciones de un deportivo. Su principal virtud es la estabilidad y la comodidad durante los viajes largos. Pero tampoco necesita recurrir a una carrocería elevada para resultar atractivo. Su silueta alargada, la amplitud del habitáculo y un maletero enorme lo convierten en una alternativa muy completa frente a numerosos SUV.

Volkswagen demuestra con este modelo que la funcionalidad puede ser una cualidad estética. Y el Passat sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo combinar espacio, elegancia y comodidad en un automóvil familiar.