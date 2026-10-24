Más equilibrado para el día a día y, para algunos, una alternativa más convincente al Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 18:49h.

El C-SUV con carácter premium que eligen quienes no quieren pagar de más por marca

El Volkswagen Tiguan tiene un problema muy serio

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El Renault Austral se ha convertido en una de las propuestas más interesantes del segmento SUV. El modelo francés apuesta por una combinación de confort, eficiencia y tecnología que encaja especialmente bien con las necesidades cotidianas. Frente al Volkswagen Tiguan, ofrece un planteamiento que puede resultar más atractivo para determinados conductores. También compite con el Kia Sportage, Nissan Qashqai y Toyota Corolla Cross.

El Austral mide 4,51 metros de largo, una cifra que facilita su utilización en ciudad sin comprometer demasiado el espacio interior. Su distancia entre ejes alcanza los 2,67 metros. Además, dispone de un maletero de 500 litros, ampliables hasta 1.525 litros al abatir los asientos posteriores.

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Elegante, eficiente y espacioso

Renault ha prestado especial atención al comportamiento en carretera. El Austral ofrece una conducción cómoda, una buena estabilidad y un habitáculo pensado para viajar. Su diseño exterior también aporta personalidad, con un frontal moderno y una carrocería de proporciones equilibradas. El fabricante busca atraer a quienes necesitan un SUV familiar versátil, pero no quieren un vehículo excesivamente grande.

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La versión de acceso incorpora un motor de gasolina 1.3 MHEV de 158 CV y 270 Nm. Este propulsor utiliza una transmisión automática CVT y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, alcanza los 180 km/h y registra un consumo medio de 6,4 l/100 km. Su precio anunciado parte de 28.468 euros.

Dos versiones mecánicas muy eficientes

Por encima aparece el Austral E-Tech híbrido autorrecargable de 200 CV, una alternativa especialmente interesante para quienes recorren muchos kilómetros. Esta mecánica acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza los 175 km/h. Su principal ventaja es el consumo, que se reduce hasta 4,7 litros cada 100 kilómetros. Renault anuncia esta versión desde 31.543 euros.

El acabado Evolution ofrece un equipamiento completo. Incluye instrumentación digital, pantalla multimedia de nueve pulgadas con servicios Google, climatizador bizona y faros LED. También incorpora cámara trasera, sensores de aparcamiento y control de crucero adaptativo.