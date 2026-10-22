Volkswagen lleva uno de sus eléctricos de diseño más elegante a un público más amplio

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 04:48h.

El ID.3 Neo sigue siendo una apuesta top

Volkswagen reinventa el Polo

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Volkswagen está preparando una nueva etapa para uno de sus eléctricos más importantes. El ID.3, que inauguró la familia ID como primer compacto de gran volumen de la marca, evoluciona hacia una propuesta más madura con el ID.3 Neo. La intención es recuperar algunas de las cualidades que han convertido al Golf en una referencia durante décadas: diseño reconocible, facilidad de uso y una gama capaz de adaptarse a diferentes presupuestos.

El nuevo planteamiento también responde a las críticas recibidas por las primeras generaciones de eléctricos de Volkswagen. La marca quiere mejorar la ergonomía, simplificar determinadas funciones y ofrecer una experiencia más cercana a la de sus compactos tradicionales.

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Un diseño que recupera la sencillez de Volkswagen

El ID.3 siempre ha destacado por una carrocería de proporciones particulares. Su capó corto, el parabrisas adelantado y una línea de techo relativamente elevada permiten aprovechar especialmente bien el espacio interior. Con el ID.3 Neo, Volkswagen busca reforzar una imagen más elegante y menos experimental.

El frontal evoluciona hacia unas formas más limpias, con una iluminación horizontal y una presentación que recuerda a los últimos lanzamientos de la marca. De perfil mantiene las proporciones propias de un compacto eléctrico, con las ruedas situadas cerca de los extremos de la carrocería y una distancia entre ejes generosa.

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La trasera conserva una silueta reconocible, aunque con detalles revisados para transmitir una apariencia más moderna. El objetivo es que el ID.3 resulte atractivo para conductores que hasta ahora preferían un Golf convencional y no terminaban de identificarse con el diseño de los primeros eléctricos de la gama.

Más atención a la facilidad de uso

Uno de los cambios más importantes de esta evolución está en el habitáculo. Volkswagen ha reconocido la necesidad de recuperar controles físicos para determinadas funciones, especialmente después de las críticas que recibieron los mandos táctiles de algunos de sus modelos.

El ID.3 Neo se enmarca en esa nueva filosofía, que busca combinar pantallas modernas con una ergonomía más intuitiva. También está previsto que incorpore una evolución del sistema multimedia, con nuevas funciones de conectividad y una gestión más avanzada del vehículo.

La plataforma eléctrica MEB permite mantener un suelo relativamente plano y una buena distancia entre las filas de asientos. El ID.3 ofrece un habitáculo amplio para sus dimensiones exteriores, una característica especialmente interesante para quienes buscan un compacto familiar sin dar el salto a un SUV.

El maletero de las versiones actuales dispone de 385 litros, una cifra suficiente para los desplazamientos cotidianos y viajes ocasionales.

Una gama eléctrica con mayor atractivo comercial

Volkswagen quiere que la evolución del ID.3 permita llegar a un público más amplio, tanto por equipamiento como por posicionamiento dentro de su oferta eléctrica. Las versiones actuales del modelo utilizan motores de diferentes potencias y baterías que permiten superar los 500 kilómetros de autonomía WLTP en determinadas configuraciones.

La evolución Neo debe continuar desarrollando esa fórmula, aunque las características definitivas de cada versión deben confirmarse en su lanzamiento comercial. El modelo también se beneficia de las mejoras que Volkswagen está introduciendo en su tecnología eléctrica, especialmente en gestión energética y conectividad.

Pero la clave comercial estará en conseguir que el ID.3 resulte más fácil de utilizar y más competitivo frente a otros compactos eléctricos. La marca alemana necesita un automóvil capaz de convencer a quienes buscan sustituir un coche de gasolina por uno eléctrico sin cambiar radicalmente sus hábitos.

Y ahí es donde el ID.3 Neo puede desempeñar un papel importante. Su carrocería compacta, un diseño más familiar y la evolución de su tecnología buscan convertirlo en una alternativa especialmente interesante para quienes valoran la practicidad de un Golf, pero quieren dar el salto a la movilidad eléctrica.