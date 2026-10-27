Ebro quiere conquistar también por los ojos y lo hace con uno de los SUV de diseño más llamativo de su gama

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 20:28h.

El S700 es una apuesta interesante en nuestro mercado

Ebro juega la carta del precio para llegar a más conductores

Compartir







Ebro ha regresado al mercado español con una gama de SUV que busca competir en diseño, equipamiento y precio. Entre sus modelos, el S700 ocupa una posición especialmente interesante. Es suficientemente grande para funcionar como coche familiar, pero mantiene unas dimensiones razonables y una carrocería que apuesta por una imagen moderna y bastante sofisticada.

El fabricante ha conseguido que este modelo tenga una personalidad reconocible, con un frontal contundente, detalles tecnológicos y una silueta que evita las formas excesivamente cuadradas. Es una propuesta que intenta atraer a compradores que valoran tanto la apariencia del coche como su funcionalidad.

PUEDE INTERESARTE El precio del Ebro S900 desafía a MG

Un SUV compacto con una imagen muy cuidada

El Ebro S700 mide aproximadamente 4,55 metros de longitud y dispone de una carrocería de cinco puertas. Su frontal está dominado por una parrilla de grandes dimensiones en las versiones de combustión, acompañada por unos grupos ópticos afilados que se prolongan hacia los extremos. La variante híbrida enchufable utiliza un tratamiento delantero diferente, con superficies más cerradas que contribuyen a transmitir una imagen tecnológica.

PUEDE INTERESARTE Ahora tienes un Ebro a precio de Dacia

De perfil destacan los pasos de rueda marcados, una línea de cintura elevada y un techo que mantiene una caída suave hacia la parte posterior. La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente por una franja horizontal, un recurso que refuerza la sensación de anchura. El S700 consigue transmitir una presencia importante sin recurrir a las proporciones de un SUV de siete plazas. Su diseño resulta especialmente equilibrado dentro de una gama que también incluye modelos más pequeños y otros de mayor tamaño.

Un interior tecnológico y espacio para viajar

El habitáculo utiliza una presentación moderna, con dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas que reúnen la instrumentación y el sistema multimedia. La consola central tiene una disposición relativamente limpia y los materiales buscan transmitir una sensación de calidad. Dependiendo del acabado, el S700 puede incorporar techo panorámico, cámaras de visión periférica, asientos con regulación eléctrica y diferentes asistentes de conducción.

La segunda fila ofrece espacio suficiente para dos adultos y permite utilizarlo cómodamente como coche familiar. El maletero tiene una capacidad que varía según la motorización, debido a la ubicación de los componentes eléctricos en las versiones electrificadas. En cualquier caso, el portón posterior y la distribución interior permiten afrontar los desplazamientos cotidianos y los viajes con equipaje.

Ebro ha buscado combinar una presentación tecnológica con un habitáculo práctico, sin convertir el diseño exterior en un inconveniente para los ocupantes.

Una gama mecánica que amplía sus posibilidades

El S700 dispone de diferentes alternativas mecánicas, desde versiones de gasolina hasta híbridas autorrecargables e híbridas enchufables. La variante híbrida convencional desarrolla 224 CV y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan reducir el consumo sin depender de un punto de recarga.

Por su parte, el S700 PHEV comercializado inicialmente ofrece 346 CV y una autonomía eléctrica homologada cercana a los 90 kilómetros. Esta última obtiene la etiqueta CERO y permite cubrir muchos desplazamientos diarios utilizando electricidad, siempre que se recargue regularmente. La variedad de versiones constituye uno de sus principales argumentos frente a SUV que disponen de una oferta mecánica más limitada.

Pero el S700 también busca convencer desde el primer vistazo. Su frontal, sus proporciones y una trasera de formas modernas permiten distinguirlo dentro de un segmento especialmente competido. La marca todavía debe consolidar su trayectoria comercial y demostrar la fiabilidad de sus productos a largo plazo.

Sin embargo, el S700 ofrece una combinación interesante de diseño, equipamiento y variedad mecánica. Y confirma que Ebro quiere competir con los fabricantes tradicionales también en un apartado que influye mucho en la decisión de compra: la apariencia del automóvil.