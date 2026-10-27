Coches y Motos 27 OCT 2026 - 05:11h.

Además, este mes de octubre está de oferta

Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

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El Peugeot e-2008 se ha convertido en una alternativa interesante para quienes buscan un SUV eléctrico sin disparar el presupuesto. El modelo francés combina un diseño atractivo, un equipamiento completo y una autonomía que ronda los 400 kilómetros. Además, Peugeot ha rebajado su precio para competir con modelos como el BYD Atto 2, el Renault 4, el Jeep Avenger eléctrico y el Fiat 600e.

El Peugeot e-2008 tiene un precio de acceso de 33.545 euros, aunque la marca anuncia una oferta promocional. La financiación contempla cuotas de 210 euros mensuales, una entrada de 8.933,31 euros y una última cuota de 18.394,67 euros. Conviene revisar las condiciones antes de contratarla, especialmente por el importe del pago final.

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La alternativa barata a los C-SUV eléctricos

El e-2008 mide 4,30 metros de largo y 1,77 metros de ancho, unas dimensiones que facilitan su utilización urbana sin renunciar al espacio familiar. Su distancia entre ejes alcanza los 2,60 metros. El maletero ofrece 405 litros, ampliables hasta 1.467 litros al abatir los asientos posteriores. Son cifras competitivas para un SUV eléctrico de su categoría.

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La versión de acceso incorpora un motor eléctrico de 156 CV y 260 Nm de par máximo, asociado a un sistema de tracción delantera. El Peugeot acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 km/h. Su respuesta inmediata favorece una conducción agradable, especialmente en ciudad y carreteras secundarias.

Más de 400 km de autonomía

La batería de 54 kWh permite recorrer hasta 405 kilómetros según el ciclo WLTP. Esta autonomía resulta suficiente para numerosos desplazamientos cotidianos y permite afrontar viajes planificando las recargas. El vehículo incorpora un cargador embarcado de 7 kW y dispone de la etiqueta CERO Emisiones de la DGT.

El acabado Style incluye faros LED, climatizador automático y una pantalla táctil de 10 pulgadas. También ofrece conectividad inalámbrica para teléfonos compatibles, sensores traseros de aparcamiento y reconocimiento de señales. Peugeot añade regulador de velocidad y diferentes sistemas de seguridad. Por encima aparecen los acabados Allure, GT y GT Exclusive.