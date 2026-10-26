Más generoso con el equipaje y preparado para viajar en familia que el Nissan X-Trail

Alberto Cercós García 26 OCT 2026 - 12:17h.

5 o 7 plazas, versiones mecánicas para todos los gustos y un precio muy razonable

El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

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El Volkswagen Tayron se ha convertido en una de las alternativas más interesantes para las familias que necesitan espacio, comodidad y versatilidad. Este SUV de gran tamaño ofrece hasta siete plazas y una capacidad de carga especialmente generosa. Su planteamiento lo convierte en un rival del Nissan X-Trail, aunque también compite con el Toyota RAV4, el Kia Sorento y el Mitsubishi Outlander.

El Tayron mide 4,79 metros de largo y dispone de una distancia entre ejes de 2,79 metros. Estas dimensiones permiten disfrutar de un habitáculo amplio y configurar el interior con cinco o siete asientos. El maletero puede alcanzar los 2.090 litros con los asientos posteriores abatidos. En las configuraciones de siete plazas, la capacidad mínima es de 345 litros.

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El Volkswagen Tayron más equilibrado está de oferta

Volkswagen ofrece actualmente el Tayron microhíbrido desde 42.100 euros financiado, mientras que su precio al contado asciende a 43.514 euros. Esta versión incorpora el acabado Más, que destaca por una dotación de serie completa. La marca alemana busca atraer a quienes necesitan un vehículo familiar sin recurrir a las versiones más caras de la gama.

El motor de gasolina 1.5 eTSI desarrolla 150 CV y 250 Nm de par máximo. Incorpora un sistema de hibridación ligera de 48 voltios, una transmisión automática y tracción delantera. El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza los 204 km/h. Su consumo medio homologado es de 6,1 litros cada 100 kilómetros.

Si no te convence, hay muchas otras versiones mecánicas

La gama también contempla motores de gasolina, versiones diésel de 150 y 193 CV e híbridos enchufables de 204 y 272 CV. Estas alternativas permiten elegir entre diferentes niveles de potencia y electrificación. El Tayron puede adaptarse tanto a quienes realizan desplazamientos urbanos como a familias que recorren largas distancias habitualmente.

En equipamiento, la gama empieza con el acabado Más. Icluye llantas de 19 pulgadas, faros LED Plus y cristales posteriores oscurecidos. También incorpora climatizador de tres zonas, control de crucero adaptativo y acceso sin llave. El sistema Park Assist Pro facilita las maniobras, mientras que el portón eléctrico con apertura manos libres resulta especialmente práctico cuando se transporta equipaje.