La alternativa al Dacia Duster que apuesta por una imagen más cuidada también presume de fiabilidad

Coches y Motos 26 OCT 2026 - 03:22h.

Este SUV no arrasa como el Duster, pero es una opción interesante

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El Dacia Duster se ha convertido en una de las referencias para quienes buscan un SUV práctico sin gastar demasiado dinero. Su carrocería robusta, su amplitud y unas tarifas competitivas explican buena parte de su éxito. Sin embargo, existen alternativas que ofrecen una imagen más refinada y una trayectoria mecánica igualmente interesante. Una de ellas es el Suzuki Vitara.

El modelo japonés lleva años destacando por su planteamiento sencillo, su tamaño contenido y una gama de motores que prioriza la eficiencia. No pretende competir con los SUV más tecnológicos ni ofrecer un interior especialmente lujoso, pero mantiene una fórmula que resulta convincente para quienes valoran la facilidad de uso y los costes de mantenimiento.

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Un diseño más discreto y equilibrado

El Suzuki Vitara mide aproximadamente 4,18 metros de longitud, frente a los 4,34 metros del Dacia Duster. Es un SUV más compacto, una característica que facilita su utilización por ciudad y permite aparcarlo con mayor comodidad. Su diseño mantiene una imagen robusta, con un capó relativamente horizontal, pasos de rueda marcados y una línea de techo elevada.

El frontal incorpora una parrilla reconocible y unos faros de formas estilizadas, mientras el paragolpes integra protecciones inferiores. De perfil destacan unas proporciones bastante equilibradas y una superficie acristalada generosa, que contribuye a mejorar la visibilidad. La trasera mantiene un portón vertical y unos pilotos que refuerzan la anchura de la carrocería.

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El Duster tiene una apariencia más aventurera, con protecciones de plástico de mayor tamaño y una imagen cercana a la de un todoterreno. El Vitara, en cambio, ofrece un diseño más discreto y orientado al uso cotidiano.

Motores eficientes y tracción total disponible

Uno de los principales argumentos del Vitara está en su mecánica. La gama europea ha utilizado motores de gasolina con hibridación ligera, especialmente el conocido 1.4 Boosterjet, además de alternativas híbridas autorrecargables en determinadas etapas comerciales. Estas soluciones permiten reducir el consumo y obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Suzuki también ofrece versiones con tracción total AllGrip, una característica especialmente interesante para quienes circulan habitualmente por carreteras de montaña o pistas en buen estado. El sistema permite mejorar la motricidad sobre superficies deslizantes y aporta una versatilidad que no todos los SUV pequeños ofrecen.

El Dacia Duster también dispone de configuraciones con tracción total y tiene una orientación más marcada hacia los caminos, por lo que conserva ventajas para quienes necesitan una mayor capacidad fuera del asfalto. El Vitara responde con unas dimensiones más manejables y un comportamiento especialmente adecuado para carretera.

La fiabilidad como argumento de compra

Suzuki tiene una trayectoria consolidada en la fabricación de vehículos pequeños y mecánicamente sencillos. El Vitara se beneficia de esa experiencia y ha construido una reputación favorable entre quienes buscan un coche para conservar durante muchos años. Naturalmente, la fiabilidad de una unidad concreta depende del mantenimiento, de la motorización y del uso recibido. Ningún modelo está completamente libre de averías.

Pero la sencillez de su planteamiento y la experiencia acumulada por Suzuki en este segmento constituyen argumentos importantes. El interior mantiene una presentación funcional, con controles fáciles de utilizar y una distribución convencional. El maletero ofrece alrededor de 362 litros en determinadas versiones, una cifra inferior a la del Duster, que resulta más práctico cuando se necesita transportar mucho equipaje.

Por tanto, el Suzuki no supera al Dacia en todos los apartados. Es más pequeño, tiene menos capacidad de carga y su precio puede ser superior. Sin embargo, ofrece una imagen más discreta, mecánicas eficientes y una facilidad de conducción especialmente interesante.

Para quienes no necesitan el espacio adicional del Duster y valoran la trayectoria de Suzuki en coches pequeños, el Vitara puede resultar una alternativa muy razonable. Su principal atractivo está en ofrecer un SUV compacto, con tecnología contrastada y una filosofía de uso sencilla que continúa teniendo muchos seguidores.