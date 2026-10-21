Abre una nueva etapa con un GT eléctrico de cuatro puertas que combina diseño exuberante

Además tiene 1.030 CV, autonomía y tecnología eléctrica avanzada y vanguardista

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Jaguar presenta el Type 01, un modelo con el que inicia una era y estrena en producción su filosofía de Modernismo Exuberante. El GT eléctrico adopta una silueta baja, un capó alargado, voladizos marcados y llantas de 23 pulgadas.

Su diseño nació sobre un lienzo en blanco y fue afinado en el túnel de viento para conservar sus proporciones sin renunciar a la eficiencia aerodinámica. La carrocería se apoya en una arquitectura para vehículos eléctricos, denominada JEA.

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Jaguar asegura que esta base combina la imagen del Type 01 con una dinámica específica. El proyecto acumula más de 360 solicitudes de patentes y representa el automóvil técnicamente más avanzado de la marca.

En aerodinámica, el Type 01 utiliza Active Vanes y un spoiler desplegable con tres posiciones. Estas soluciones permiten alcanzar un coeficiente de 0,23, convirtiéndolo en el Jaguar más aerodinámico de la historia.

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Potencia, autonomía y carga rápida

La mecánica recurre a tres motores eléctricos y reparto inteligente del par en curva. La configuración alcanza 1.030 CV y 1.365 Nm, convirtiendo al Type 01 en el Jaguar de producción más potente jamás creado.

Acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos y pasa de 100 a 180 km/h en cuatro segundos. Jaguar destaca dos personalidades dinámicas y una distribución de pesos del 50:50 para combinar prestaciones y confort.

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La experiencia del equipo Jaguar TCS Racing de Fórmula E - doble campeón del mundo- ha contribuido a perfeccionar el comportamiento . La intención es mantener enormes reservas de potencia sin convertir el GT en un vehículo incómodo.

La batería ofrece 118 kWh y trabaja con arquitectura de 850 voltios. Jaguar anuncia hasta 644 kilómetros de autonomía prevista, mientras la cifra WLTP prevista llega hasta 720 kilómetros. En autopista, puede alcanzar 515 kilómetros a velocidad de crucero.

Con carga rápida en corriente continua de hasta 350 kW, puede recuperar hasta 321 kilómetros en aproximadamente 13 minutos. Jaguar calcula que permite realizar hasta el 99,7 % de los trayectos sin interrupciones.

Un habitáculo con cuatro espacios individuales

El interior continúa la filosofía exterior mediante una distribución denominada Central Spine. Una columna central atraviesa el habitáculo y divide el espacio en cuatro zonas, reforzadas por remates de aluminio anodizado con efecto latón.

El conductor tiene delante una pantalla OLED de cristal único de 24 pulgadas que concentra el cuadro y el sistema interactivo. Busca ofrecer claridad y situar las funciones principales en el campo de visión.

Entre conductor y acompañante aparece una pantalla táctil de siete pulgadas, inspirada en un smartphone, para controlar funciones habituales. Así, Jaguar combina una superficie digital con controles accesibles durante la conducción.

El sistema Jaguar Immersive Sound System utiliza Sensory Audio y una Panoramic Soundbar, descrita por la marca como la primera barra de sonido de rango completo que recorre la anchura del vehículo.

Por fuera, los clientes podrán elegir entre colores brillantes o acabados satinados. El Fender Ingot incorpora el Leaper, mientras la carrocería combina línea de techo baja, superficies limpias y proporciones llamativas.

El Type 01 se diseña, desarrolla y fabrica en el Reino Unido. Jaguar prevé abrir los pedidos a principios de 2027, con un precio anunciado desde 165.000 euros, aunque el precio definitivo está pendiente de confirmación.

Con el Type 01, Jaguar apuesta por recuperar protagonismo mediante un GT eléctrico radical, tecnológico y exclusivo. Sus prestaciones, autonomía y diseño buscan convertirlo en la referencia de la etapa de la marca.