Más convincente y, para algunos, una opción más completa que el Peugeot 5008

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 16:24h.

El SUV francés tiene un rival muy duro

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 5008 se ha convertido en una de las referencias entre los SUV familiares de gran tamaño. Su carrocería de siete plazas, su interior tecnológico y una gama que incluye versiones eléctricas lo convierten en una alternativa especialmente interesante. Sin embargo, dentro del mismo grupo automovilístico existe otro modelo que puede resultar más convincente para quienes no necesitan transportar a siete personas: el Citroën C5 Aircross.

La nueva generación del SUV francés ha crecido considerablemente y ofrece una combinación de espacio, comodidad y electrificación que encaja especialmente bien con las necesidades de muchas familias. Su principal argumento no está en ofrecer más plazas, sino en aprovechar mejor una configuración de cinco asientos y conceder especial importancia al confort.

Un interior pensado para viajar con comodidad

El nuevo C5 Aircross mide aproximadamente 4,65 metros de longitud, frente a los 4,79 metros del Peugeot 5008. Esa diferencia permite al Citroën resultar algo más manejable en ciudad y durante las maniobras de aparcamiento. A pesar de su menor tamaño, dispone de una distancia entre ejes de 2,78 metros y una segunda fila especialmente espaciosa. Los ocupantes posteriores cuentan con una buena distancia para las piernas y una altura generosa.

El maletero ofrece 651 litros independientemente de la motorización elegida. Es una capacidad especialmente interesante para un SUV de cinco plazas y evita las limitaciones que pueden aparecer cuando se utiliza la tercera fila de un modelo de siete asientos.

El 5008 dispone de más espacio longitudinal y ofrece una versatilidad superior cuando hay que transportar a seis o siete ocupantes. Pero para una familia de cuatro o cinco personas, el C5 Aircross tiene una distribución muy práctica.

El confort sigue siendo la especialidad de Citroën

Una de las principales diferencias entre ambos modelos aparece en su planteamiento dinámico. El C5 Aircross utiliza la suspensión con amortiguadores hidráulicos progresivos característica de Citroën, desarrollada para reducir las sacudidas que llegan al habitáculo cuando el asfalto está deteriorado.

También incorpora los asientos Advanced Comfort, con acolchados específicos que buscan mejorar la comodidad durante los viajes largos. El Peugeot 5008 ofrece una conducción estable y precisa, pero Citroën ha puesto especial atención en la suavidad de marcha y en el aislamiento de los ocupantes.

El interior también tiene una personalidad diferente. El salpicadero incorpora una gran pantalla vertical, instrumentación digital y materiales que buscan crear un ambiente acogedor. Peugeot apuesta por una presentación más deportiva con su Panoramic i-Cockpit, mientras Citroën prefiere una distribución orientada al bienestar de los pasajeros.

Una gama electrificada para diferentes necesidades

El C5 Aircross está disponible con una versión híbrida de 145 CV, una alternativa híbrida enchufable de 195 CV y diferentes configuraciones completamente eléctricas. Esta variedad permite escoger entre un coche que no necesita recarga externa y otro capaz de realizar los desplazamientos cotidianos utilizando electricidad.

El Peugeot 5008 dispone de una oferta mecánica semejante, por lo que ninguno de los dos tiene una ventaja absoluta en electrificación. La diferencia está principalmente en el tipo de automóvil que ofrecen. El 5008 resulta especialmente atractivo para familias numerosas que necesitan siete plazas. El C5 Aircross responde mejor a quienes quieren cinco asientos amplios, un maletero generoso y una suspensión especialmente confortable.

También tiene un diseño propio, con un frontal de líneas marcadas y unos pilotos posteriores que sobresalen de la carrocería. Para quienes no necesitan la tercera fila, el Citroën puede ser una compra más razonable. Ofrece buena parte de la tecnología del Peugeot en un formato algo más compacto y con una atención especial al confort. Y precisamente esa combinación puede convertirlo en una alternativa más completa para muchos conductores.