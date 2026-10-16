Lepas L8, un nuevo coche chino híbrido enchufable que llega a España con una autonomía superior a 1.300 km

Lepas debuta en el mercado español con un SUV premium que integra diseño vanguardista, tecnología avanzada y un compromiso sólido con la sostenibilidad

Convivirá con Omoda y Jaecoo, las otras dos marcas del Grupo Chery

Compartir







Lepas hace su entrada oficial al mercado con el nuevo L8, un SUV que redefine el concepto de movilidad premium. Basado en la arquitectura QPower de Chery Group, el L8 incorpora un sistema híbrido enchufable de última generación que permite una autonomía total superior a 1.300 km y un consumo de apenas 4.2 L/100 km en modo batería agotada.

La firma introduce su filosofía de diseño Leopard Aesthetics, inspirada en la fuerza y elegancia del leopardo. Este enfoque convierte al vehículo en una pieza artística con líneas dinámicas y proporciones armoniosas. El L8 presenta una silueta fluida, faros verticales tipo “pupila” que evocan la mirada precisa de un felino y luces diurnas en forma de “V”, elementos que definen su carácter visual único.

PUEDE INTERESARTE Lexus se lanza al mar con el LY680, el yate de lujo

En el interior, el modelo sorprende con la cabina Skyline, un espacio de lujo inspirado en paisajes naturales y texturas orgánicas. Pensado como un “tercer espacio”, este entorno combina estética, confort y conectividad. La consola central, con su pantalla vertical inspirada en cascadas, se integra con una paleta de colores basada en entornos naturales como bosques, glaciares y desiertos. La iluminación ambiental y los detalles inspirados en piedras pulidas y agua fortalecen la conexión entre naturaleza y tecnología.

PUEDE INTERESARTE Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: viajera total

Seguridad inteligente

La habitabilidad del L8 destaca por su amplitud y versatilidad. Con capacidad para múltiples configuraciones, el espacio está diseñado para escapadas familiares o uso diario, ofreciendo asientos con funciones de masaje y ventilación, bandejas plegables y un sistema de sonido premium. Todo ello convierte la cabina en un verdadero salón móvil para el descanso y la convivencia.

En términos de tecnología, el L8 integra el chip 8155 que impulsa una cabina inteligente con interacción por voz, conectividad avanzada y más de 20 funciones ADAS. Entre ellas destacan el asistente de aparcamiento automático (APA) y el sistema de aparcamiento remoto (RPA), que elevan la experiencia de manejo a niveles superiores de seguridad y comodidad.

PUEDE INTERESARTE Nuevo Hyundai Tucson: el SUV que estrena nuevo diseño radical

Su sistema híbrido enchufable Positive New Energy logra una eficiencia térmica del 44.5%, superando exigentes pruebas en 44 países con condiciones extremas, desde los -42°C polares hasta tormentas de arena a 60°C. Este rendimiento refleja la ambición global de Lepas debuta en el mercado español con su modelo L8, respaldada por la capacidad tecnológica y productiva del Grupo Chery, presente en 44 países con más de 17 millones de usuarios.

El debut del L8 se complementa con nuevos modelos como el L6 y L4. Además, Lepas lanzará su nuevo concepto de venta «One Store, Two Vibes», que reinventa la relación entre marca y cliente.