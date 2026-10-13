El Volvo más bonito de su etapa contemporánea es de 2024

Coches y Motos 13 OCT 2026 - 23:07h.

El EX90 es uno de los modelos más aplaudidos de la marca sueca

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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Volvo lleva años construyendo algunos de los coches más elegantes del mercado sin recurrir a diseños especialmente agresivos. El XC90 demostró que un SUV grande podía transmitir sofisticación con unas formas sencillas, mientras modelos como el V90 o el S90 recuperaron una manera muy particular de entender las berlinas y familiares premium.

Pero el EX90, cuya producción comenzó en 2024, lleva esa filosofía un paso más lejos. Es un SUV eléctrico enorme, con una carrocería muy limpia y detalles que permiten reconocer inmediatamente su origen sueco. No necesita grandes entradas de aire ni una parrilla exagerada para transmitir presencia.

Un diseño que demuestra que menos puede ser más

El frontal del EX90 es probablemente una de sus partes más interesantes. La tradicional parrilla de Volvo prácticamente desaparece, sustituida por una superficie cerrada que mejora la aerodinámica y refuerza su condición de eléctrico.

Los faros reinterpretan el conocido martillo de Thor, uno de los elementos más reconocibles de la marca. Su dibujo es muy fino y crea una expresión moderna sin perder la conexión con otros Volvo.

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De perfil, el EX90 mantiene una silueta bastante recta. El capó es relativamente horizontal, las puertas tienen superficies limpias y el techo conserva suficiente altura para aprovechar el habitáculo.

La trasera recupera otra seña de identidad: los pilotos verticales que suben junto a la luneta. En este caso se combinan con elementos luminosos separados, creando una imagen especialmente característica durante la noche.

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Todo parece estar colocado con una intención concreta. No hay adornos innecesarios ni formas exageradas que busquen llamar la atención a cualquier precio.

El interior también apuesta por la sencillez

La filosofía continúa dentro. Volvo ha reducido considerablemente el número de mandos físicos y concentra buena parte de las funciones en una gran pantalla central vertical.

La instrumentación queda situada delante del conductor y el habitáculo utiliza materiales de aspecto cuidado, con diferentes combinaciones de textiles y acabados decorativos.

El resultado es un ambiente bastante diferente al de algunos SUV premium alemanes. Mientras otros fabricantes apuestan por grandes superficies iluminadas y numerosas pantallas, Volvo intenta transmitir tranquilidad.

El EX90 dispone de tres filas de asientos y una carrocería que supera los cinco metros. Es un coche pensado para viajar con comodidad, pero su diseño interior evita que el tamaño se traduzca en una sensación de exceso.

También puede incorporar un equipo de sonido de alta gama, techo panorámico y diferentes funciones de confort que refuerzan su posicionamiento.

Tecnología avanzada bajo una apariencia discreta

El EX90 utiliza una plataforma eléctrica y una arquitectura electrónica preparada para integrar numerosos asistentes de conducción. Su conjunto de sensores incluye cámaras, radares y lidar, una tecnología destinada a observar el entorno y mejorar las capacidades de seguridad.

La gama ha evolucionado desde su presentación y las versiones más recientes incorporan arquitectura de 800 voltios, que permite reducir considerablemente los tiempos de carga.

Las configuraciones de mayor autonomía pueden superar los 600 kilómetros WLTP, mientras las versiones más potentes ofrecen prestaciones sorprendentes para un SUV de este tamaño.

Pero el atractivo del EX90 no depende únicamente de esas cifras. Su diseño consigue que un automóvil de grandes dimensiones resulte elegante y visualmente equilibrado.

Volvo ha fabricado modelos preciosos durante las últimas décadas, especialmente entre sus berlinas y familiares. El EX90 representa una interpretación más moderna de esa tradición.

El modelo que empezó a fabricarse en 2024 combina una carrocería imponente con una sorprendente ausencia de exageraciones. Y precisamente por eso puede considerarse uno de los Volvo más bonitos de su etapa contemporánea.

No intenta parecer un deportivo ni necesita copiar las formas de sus rivales. Es un Volvo reconocible desde cualquier ángulo, y esa personalidad constituye buena parte de su encanto.