Omoda lleva a un público más amplio uno de sus SUV con más presencia
Aspecto de premium, espacio para toda la familia, muy eficiente y muy barato
El Omoda más atractivo en equipamiento tiene 7 años de garantía
El Omoda 5 ha encontrado en el diseño una de sus mejores cartas de presentación. Es un SUV compacto, pero su aspecto busca transmitir la presencia de modelos mayores y más caros. A ello suma tecnología y precios ajustados. Con versiones híbrida y eléctrica, Omoda abarca un amplio público al que puede interesar.
La opción más accesible es el Omoda 5 SHS-H, disponible desde 23.230 euros financiados. Mide 4,45 metros de largo, 1,82 de ancho y tiene 2,61 metros de batalla. Su maletero ofrece 372 litros, que se convierten en 1.079 al abatir los asientos. Por tamaño compite con propuestas como MG HS, Seat Ateca u Opel Grandland.
Disponible en HEV y completamente eléctrico
Bajo el capó, este Omoda combina un motor 1.5 turbo de gasolina con dos eléctricos para conseguir 224 CV. La batería LFP tiene 1,83 kWh, por lo que no necesita enchufarse. Además, esta configuración permite al Omoda 5 lucir la etiqueta ECO de la DGT.
El rendimiento también resulta interesante. El híbrido pasa de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 175 km/h. Su consumo combinado se sitúa en 5,3 l/100 km. Omoda ofrece así bastante potencia sin disparar el gasto de combustible, una combinación especialmente atractiva para quien busca un SUV para todo.
Precios de risa
La alternativa es el Omoda 5 eléctrico, ligeramente diferente en dimensiones y con un maletero mayor de 442 litros, ampliable hasta 1.149. Su motor desarrolla 204 CV y 340 Nm, mientras una batería LFP de 61 kWh permite alcanzar 430 kilómetros de autonomía WLTP. El 0 a 100 km/h queda en 7,6 segundos.
Su precio oficial es de 37.899 euros, aunque Omoda lo anuncia desde 22.850 euros con descuentos y ayudas públicas. La gama ofrece acabados Pure y Premium. Desde el primero aparecen dos pantallas de 12,3 pulgadas, climatizador bizona, cargador inalámbrico de 50 W, volante calefactado y faros Full LED.
También incorpora control de crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado y asistente de cambio de carril.