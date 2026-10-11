Más versátil y, para determinados conductores, una elección más interesante que el Cupra Terramar

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 14:14h.

Si necesitas más espacio que deportividad, esta debería ser tu elección

Cupra acerca a más conductores uno de los modelos más representativos de la marca

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El Cupra Terramar es uno de los SUV más atractivos del momento, pero no todos los compradores buscan deportividad. Para quien necesite aprovechar cada centímetro, viajar habitualmente con la familia o disponer de hasta siete plazas, el Renault Espace propone una fórmula diferente. Y Renault acompaña esa versatilidad con una oferta bastante interesante.

La diferencia empieza en el interior. El Espace puede configurarse con cinco o siete plazas, algo que amplía notablemente sus posibilidades como coche familiar. Mide 4,72 metros de largo y tiene 2,74 metros de batalla. Su maletero ofrece entre 159 y 581 litros, dependiendo de la configuración utilizada. Hyundai Santa Fe, Kia Sorento y Nissan X-Trail son algunos de sus principales rivales.

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Una sola versión mecánica, pero muy eficiente

Renault ha simplificado además la elección del motor. Toda la gama utiliza una única mecánica híbrida autorrecargable de 200 CV. El sistema combina un gasolina 1.2 de 130 CV con un propulsor eléctrico de 68 CV. El conjunto entrega 205 Nm y permite prescindir de enchufes.

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Sus prestaciones resultan suficientes para un SUV familiar de este tamaño. El Espace completa el 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 180 km/h. Más importante resulta el consumo homologado de solamente 4,8 l/100 km. Una cifra que convierte la eficiencia en uno de sus principales argumentos para viajar.

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El equipamiento tampoco obliga a subir inmediatamente de acabado. El Techno ya incorpora cuadro digital de 12,3 pulgadas y sistema OpenR Link de 12 pulgadas con Google integrado. También ofrece cámara trasera, climatizador bizona, portón eléctrico, llantas de 19 pulgadas, cargador inalámbrico y faros LED Adaptive Vision.

La opción inteligente del momento para toda la familia

Renault añade control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, frenada automática de emergencia y sensores de aparcamiento delanteros, traseros y laterales. Por encima quedan los acabados Esprit Alpine e Iconic. Es decir, incluso desde el primer escalón, el Espace llega con buena parte de lo necesario para el día a día.

Toca hablar de precios, que dependen especialmente del número de asientos. El Espace de cinco plazas cuesta 42.685 euros al contado o 34.669 financiado. Con siete plazas, las cifras pasan a 44.685 y 36.289 euros, respectivamente.